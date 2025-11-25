وزير الخارجية: مصر ستتخذ كل إجراءات ميثاق الأمم المتحدة لحماية أمنها المائي

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، أن نهر النيل شريان الحياة للشعب المصري،ـ حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وقال وزير الخارجية: “نرفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي”.



وأضاف “مصر ستتخذ كافة الإجراءات التي يكفلها ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي لحماية أمنها المائي”.



وتابع " انتظام الملاحة في البحر الأحمر وقناة السويس يعد مصلحة دولية مشتركة".

وفي سياق متصل، أكد محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، أن مشروع الدلتا الجديدة يُعد من أهم المشروعات الوطنية التي تستهدف تحقيق أقصى استفادة من كل نقطة مياه في مصر، ضمن جهود الدولة لتعزيز إدارة الموارد المائية بكفاءة.



وأوضح غانم، في تصريحات تليفزيونية أن الدولة تستثمر مياه الصرف الزراعي بشكل مكثف، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك 3 محطات ضخمة لمعالجة مياه الصرف الزراعي تعد من الأكبر عالميًا، بطاقة إجمالية تصل إلى 4.3 مليار متر مكعب سنويًا.

