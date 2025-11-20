محافظ أسيوط: لم نتأثر نهائيا بأي ارتفاعات في منسوب نهر النيل

أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، أن المحافظة لديها القدرة على السيطرة على أي تغيرات تحدث في منسوب المياه وضخها بالقدر الكافي والمناسب



وقال هشام أبو النصر في حواره مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج " البعد الرابع " المذاع على قناة " اكسترا نيوز"، :" أسيوط لم تتأثر نهائيا بأي ارتفاعات في منسوب نهر النيل ".

وعن ملف التنمية البشرية قال هشام أبو النصر:" التنمية البشرية هي المشكلة الرئيسية في المحافظة ويتم العمل على استخدام كافة المزايا لتطوير مهارات الشباب ".

واكمل هشام أبو النصر :" جميع الإدارات والهيئات والأجهزة التابعة لوزارات الدولة داخل أسيوط تعمل بشكل متناسق ومتكامل ".

ولفت هشام أبو النصر:" لدينا العديد من الجامعات والمدارس التكنولوجية داخل محافظة أسيوط وأسيوط مضيئة بها ازدهار علمي وثقافي ".