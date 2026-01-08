قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار البلد

أحدث صور جوية لمشروع الخط الثاني من شبكة القطار السريع أكتوبر ـ أسوان- أبو سمبل

محطات القطار الكهربائي
محطات القطار الكهربائي
حمادة خطاب

نشرت وزارة النقل، أحدث صور جوية لمعدلات تنفيذ الخط الثاني من شبكة القطار الكهربائي السريع (أكتوبر/أسوان/أبو سمبل)، أحد أكبر مشروعات النقل الجاري تنفيذها حاليًا، بطول 1100 كيلومتر، في إطار خطة الدولة لإنشاء شبكة حديثة ومستدامة للنقل الجماعي تغطي مختلف أنحاء الجمهورية.

محطات المشروع 

ويمتد الخط من محطة الفيوم/بني سويف وحتى مدينة أبو سمبل، غرب طريق الصعيد الصحراوي الغربي، ويجري تنفيذ المحطات عند تقاطعات محاور النيل، ويشمل المشروع 36 محطة، بواقع 10 محطات للقطار السريع و26 محطة للقطار الإقليمي، بما يحقق خدمة متكاملة لنقل الركاب على طول مسار الخط.

وأوضحت الوزارة أن الخط الثاني يتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الأول من الشبكة بمحطة حدائق أكتوبر، ومع الخط الثالث بمحطة قنا، بما يضمن تكامل الشبكة القومية للقطار الكهربائي السريع وربط شمال البلاد بجنوبها وشرقها بغربها.

وأكدت وزارة النقل أن شبكة القطار الكهربائي السريع تمثل شريانًا رئيسيًا للتنمية، حيث تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، ومن بينها المناطق الصناعية في حلوان و15 مايو والسادس من أكتوبر وبرج العرب والمنيا الجديدة وأسيوط الجديدة، إلى جانب دعم المناطق السياحية في الجيزة وسوهاج والأقصر وأسوان وأبو سمبل والبحر الأحمر.

وأضافت أن المشروع يسهم في ربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة، مثل الدلتا الجديدة وغرب المنيا وتوشكى وشرق العوينات ومستقبل مصر، بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير، فضلًا عن إنشاء محاور لوجيستية تربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، وربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية والموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية.

وأشارت الوزارة إلى أن الشبكة تحقق تكاملًا مع المطارات والموانئ البحرية والطرق البرية، بما يدعم مفهوم النقل متعدد الوسائط، ويسهم في خفض معدلات التلوث البيئي، وخلق محاور تنمية جديدة، إلى جانب توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة خلال مراحل التنفيذ والتشغيل.

وأكدت وزارة النقل أن ما يتم تنفيذه في شبكة القطار الكهربائي السريع يعكس حجم الجهد المبذول من آلاف المهندسين والعمال المصريين، ويجسد رؤية الدولة في بناء مستقبل مستدام ودعم التنمية الشاملة في إطار الجمهورية الجديدة.

