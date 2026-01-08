قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
آية قرآنية أثارت خوف الصحابة وقلقهم فور نزولها.. علي جمعة يكشف عنها
فن وثقافة

رانيا فريد شوقي توجه رسالة لمنتقدي منتخب مصر ومحمد صلاح

رانيا فريد شوقي
رانيا فريد شوقي
سارة عبد الله

وجهت الفنانة رانيا فريد شوقي، رسالة لمنتقدي منتخب مصر في منافسات بطولة كأس الأمم الافريقية، والهجوم على نجم منتخبنا محمد صلاح.

وكتبت رانيا فريد شوقي عبر حسابها على فيسبوك: "انا عارفه ان البوست ده هيجبلي وجع الدماغ، بسم الله الرحمن الرحيم من البداية كده خلينا نفرّق بين النقد والتجريح النقد البنّاء مطلوب ومحدش يختلف عليه لكن لما يزيد عن حدّه بيتحوّل لقسوة بتضر أكتر ما تفيد واللي بيحصل مع محمد صلاح مش مجرد اختلاف فني قد ما هو تحميل زيادة عن اللزوم مع إن منتخب كامل بيلعب والنتايج الحمد لله لسه كويسة و عارفة ان ده علي اعصابنا و نفسنا نحقق حلم الثامنة".

وتابعت: "صلاح مش ملاك ولا فوق الحساب لكنه إنسان بيتعب وبيغلط وبيحاول ومش منطقي يتحط عليه حمل فريق كامل ولا يبقى شماعة لأي إحباط ونجاحه الكبير  بيستفز البعض بدل ما يفرّح بس إحنا عايشين حالة استقطاب حاد بقالنا فترة كبيرة كل حاجة يا مع يا ضد وصلاح تحديدًا طالع من المقاولون العرب يعني برّه الانتماء التقليدي لا أهلاوي ولا زملكاوي فبقي من غير ظهر جماهيري محلي يحميه فبقى أسهل هدف للهجوم من كل الأطراف وفي ناس مصره تقارن بينه وبين أساطير في الكورة المصرية مع إن كل واحد فيهم له زمنه وتجربته وإنجازاته وهو قدر يفتح باب العالمية ويكتب اسم مصر في مكان جديد وده لا يقلّل من أي حد لأن في الآخر كلهم بنحبهم ونفتخر بيهم تاريخ مشرف باسم مصر".

وأضافت: "ومع الاستقطاب بيطلع بعض البرامج وصفحات ولجان على السوشيال ميديا بتشتغل بالترند والمصالح و الكراهيه أكتر من التحليل، ونفس المنطق بينطبق على المدرب حسام حسن هو كمان إنسان بيغلط وده طبيعي لكنه مدرب مصري بيشتغل بقلبه ونختلف معاه ونناقش اختياراته من غير ما نجرّحه وكمان لازم نفتكر إن القسوة مش بتقف عند لاعب أو مدرب دي بتوصل لكل لاعيبة المنتخب دول بشر وراهم بيوت وعائلات بتقرا وبتتأثر والنقد البنّاء مهم ومحدش يختلف عليه بس لما يزيد عن حدّه بيضر أكتر ما يفيد خصوصًا إن النتائج الحمد لله لسه كويسة".

واختتمت: "دلوقتي المطلوب هو التشجيع والدعم والنقد البنّاء المحترم نقد يساعد ويقوم مش يكسّر خلينا في ضهر منتخبنا للأسف لما الكورة تتحول لحرب استقطاب ومصالح المنتخب دايمًا هو اللي بيدفع التمن، وشكرًا لكل قلب نضيف ولسان محترم لسه ثابت في الزمن ده ربنا يوفق منتخب مصر يارب فرحنا فرحة من القلب".

