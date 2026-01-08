توفيق عكاشة يعلن عن عودته لقناة الحياة

كشف الإعلامي توفيق عكاشة حقيقة عودته للعمل بقناة الحياة والتعيين بمجلس النواب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.



وأوضح عكاشة في بيان نشره بعد ما تم تداوله مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه لن يعود إلى قناة الحياة مطلقا، قائلا: “لا صحة من قريب أو بعيد لما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بعودتي إلى قناه الحياة.

وأضاف عكاشة في بيانه، أن تداول البعض أحاديث بأنه سيتم تعييني في مجلس النواب بقرار من رئيس الجمهورية لا أعلم عنه شيئا وإن كان ذلك حقيقة وليس شائعة فسأقبل على الفور؛ لأنه تكليف بعمل وطني خدمة للشعب المصري الذي أعشقه، أما إذا كانت إشاعة فالأمر لن يضيف لي شيئا ولن يأخذ منى شيئا لأني صوت الشعب الذي لن يتغير ولكم جميعا تحياتي وتقديري واحترامي فأنا مع الله والله معى ويكفيني هذا.