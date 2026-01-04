اعتبروني سلامة في "وا إسلاماه".. ماذا قال توفيق عكاشة بعد سقوط رئيس فنزويلا؟

أثار فيديو قديم للإعلامي توفيق عكاشة، حالة من الجدل بعدما تنبأ منذ حوالي 6 سنوات بهجوم أمريكي على فنزويلا وهو ما تحقق بالفعل خلال الساعات الماضية من خلال عملية عسكرية في كراكاس انتهت باختطاف الرئيس الفنزويلي نيوكلاس مادورو.

"السر الحقيقي" وراء اهتمام الولايات المتحدة والغرب الشديد بفنزويلا

الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيه "عكاشة" أن هناك اهتمامًا كبيرًا بفنزويلا لأن الغرب وأمريكا متأكدين وفي خطتهم أن هناك حرب كبرى ستشهدها الأرض العربية ما سيؤثر على احتياجاتهم من البترول فلابد أن يكون لديهم بديل وهي فنزويلا ولذلك يجب وضع أيديهم على فنزويلا قبل الحرب ما تبدأ.

وتحدث توفيق عكاشة في الفيديو المتداول عن "السر الحقيقي" وراء اهتمام الولايات المتحدة والغرب الشديد بفنزويلا، مشيرا إلى أن واشنطن "متيقنة تماما" من اندلاع حرب كبرى في المنطقة العربية ستؤدي إلى تعطيل إمدادات النفط العالمية.

وأكد أن أمريكا تسعى للسيطرة على احتياطيات النفط الفنزويلية الضخمة التي تعد الأكبر عالميا كـ "بديل استراتيجي" قبل أن تبدأ تلك الحرب.

وأضاف عكاشة في المقطع أن هذا التحرك ليس اقتصادياً فقط، بل جزء من استراتيجية سياسية وعسكرية أوسع لتأمين مصادر الطاقة في ظل توقعات بصراع إقليمي كبير يهدد استقرار الشرق الأوسط.

وحقق فيديو عكاشة ضجة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي في مصر حيث اعتبر آلاف المستخدمين أن كلامه "تنبؤ دقيق" بما يحدث الآن، خاصة بعد العملية العسكرية الأمريكية الأخيرة في فنزويلا وسيطرة واشنطن على حقول النفط.

وتمتلك فنزويلا أكبر احتياطي نفطي مثبت في العالم يضم أكثر من 300 مليار برميل، وكانت محور توتر مع الولايات المتحدة منذ سنوات بسبب العقوبات والدعم للمعارضة.

تصريحات جريئة ومثيرة للجدل لتوفيق عكاشة

ويعرف توفيق عكاشة بتصريحاته الجريئة والمثيرة للجدل حول السياسة الدولية، ودائما لديه مقولة شهيرة يقول فيها "اعتبروني سلامة في وا إسلاماه"، وقد سبق له التنبؤ بأحداث كبرى مثل اندلاع صراعات عالمية أو تغيرات جيوسياسية، وفي عام 2019 تحدث عن احتمال حرب عالمية ثالثة مرتبطة بالصراع على البترول، وأشار مرارا إلى أن الفترة بين 2020-2025 قد تشهد تصعيداً كبيرا.

كما سبق وتم تداول مقطع فيديو لتوفيق عكاشة تناول تنبؤات حول السودان، وقال عكاشة في مقطع الفيديو: "تقسيم السودان إلى 3 دول ولا بد أن تعلم الشعوب هذه الحقيقة فنحن لا نكذب لأن أنا قلت الكلام ده من سنين وارجعوا لكلامي في 2012 و2011 و2013".

وتابع عكاشة في مقطع الفيديو: "مطلوب أن ينهار الجيش السوداني لكي تفتح السودان وتقسم السودان وتتحول السودان إلى ممرات يرسل منها الإرهاب من دول تحتوي على أرضها الإرهاب في أفريقيا ونحن عارفينها كلنا".

تنبؤ قبل سنوات عن غزو روسيا لأوكرانيا

وفي مقطع فيديو سابق أيضا للإعلامي، تحدث قبل سنوات عن غزو روسيا لأوكرانيا وما قاله عن الحرب العالمية الثالثة.

وجاء في مقطع الفيديو المتداول لعكاشة على قناة الفراعين: "أنا قلت أني رح أتكلم عن الحرب العالمية الثالثة، الحرب العالمية الثالثة سوف تندلع من الناحية الشمالية قادمة من إنجلترا وحلف الناتو باتجاه روسيا العظمى، مرحلة الحرب الأوروبية الروسية، وكله شغال في الحرب".

وتابع قائلا: "بعد هذا ستدخل الصين داعمة لروسيا لأن كوريا الشمالية سوف تدخل مع روسيا فور اندلاع الحرب بين روسيا وحلف الناتو، بعد كده سوف تدعم أمريكا بقوة وتبدأ أمريكا التدخل، وأثناء انضمام الصين للحرب ستنضم أمريكا في هذه الحرب".

وأضاف: "هذه الحرب حرب فاصلة، الذي سينتصر هو الحلف العربي الروسي.. حيقول لك روسيا حتساعد الفرس في حربهم ضد العرب، لأ.."، مضيفا: "لكن بشرط واحد هو الموقف السعودي تجاه روسيا.. الحرب العالمية الثالثة ستأخذ بين 3 إلى 6 سنوات حتى تنتهي".

وفي مقطع أخر للإعلامي توفيق عكاشة، تنبأ بقيام "حرب أهلية" في تركيا والإطاحة بالرئيس رجب طيب أردوغان.

وقال عكاشة، في الفيديو الذي يعود تاريخ نشره إلى 5 أغسطس 2015، إنه "خلال عام من الآن ستشهد تركيا حرباً أهلية وسقوط أردوغان"، وذلك بعد أن تم ادخالها في الحرب السورية، على حد تعبيره.