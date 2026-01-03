أحد جيران متوفي "الكمايشة": وجدنا المقبرة غارقة في العسل.. ووزعنا 25 كجم على أهل القرية

في واقعة غير مألوفة شهدتها قرية الكمايشة التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، تحولت عملية فتح مقبرة مغلقة منذ أكثر من خمس سنوات إلى اكتشاف مفاجئ داخلها، بعدما عثر الأهالي على نحو 13 خلية نحل كاملة، تبين لاحقًا أنها احتوت على كميات كبيرة من عسل النحل الطبيعي.

اكتشاف مفاجئ داخل مقبرة مغلقة منذ 5 سنوات

قال رمضان طه السعود، جار المتوفى، إنهم كانوا في طريقهم لدفن أحد أهالي القرية، وأثناء فتح المقبرة فوجئوا بوجود حاجز داخلي مكون من عسل وخلايا نحل متراصة خلف الباب مباشرة.

وأضاف:“عندما فتحنا المقبرة وجدنا خلف الباب طبقة كثيفة من العسل، وخلايا نحل منتشرة داخل المدفن، وكان العسل يتساقط في أكثر من موضع، ولم نتمكن من الدخول أو تحريك الباب بسبب كثافة الخلايا”.

13 خلية نحل تعيق فتح باب المقبرة وتمنع دخول المشيعين

وتابع قائلًا: “ اضطررنا لدفن المتوفي في مقبرة أخرى، واستعنا بنحالٍ متخصص، واستمرت عملية إزالة خلايا العسل لمدة يومين ونصف تقريبًا، حيث وجد داخل المقبرة نحو 13 خلية متفرقة وحوالي 25 كيلو من العسل الصافي وكان المشهد لافتًا للنظر بسبب كثافة الخلايا وكمية العسل الكبيرة”.

توزيع العسل على أهالي القرية بعد التأكد من صلاحيته للاستهلاك

وأشار إلى أنه بعد الانتهاء من إزالة الخلايا:“ وتم توزيع جزء من العسل على أهالي القرية، بعد الكشف عليه والتأكد من صلاحيته للاستهلاك، لكونه عسلًا بلديًا طبيعيًا ولم يغذ على الجيفة”.

وأكد رمضان طه السعود أن المقبرة لم تفتح منذ خمس سنوات، قائلًا:“الميت في حمى ربنا، والمقبرة كانت مغلقة منذ خمس سنوات كاملة ولم تفتح طوال هذه المدة”.