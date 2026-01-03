قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أجواء شديدة البرودة تضرب البلاد يصاحبها موجة أمطار| الطقس غدا
أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية ترتفع مع بداية 2026
الإليزيه: الرئيس ماكرون يتابع تطورات الأوضاع في فنزويلا
13 ألف جنيه .. رفع قيمة المعاش لهذا الحد
دار الإفتاء: "فتوى برو" يجيب عن 2475 سؤالا بالإنجليزية والفرنسية
منتخب السودان يباغت السنغال بهدف مبكر فى أمم إفريقيا
فوكس نيوز: مادورو يمثل أمام محكمة فيدرالية في نيويورك الاثنين المقبل
خلال أيام.. إسقاط الحصانة عن نواب 2020 غير الفائزين| اعرف الموعد النهائي
ضبط 49 شخصا لمحاولتهم دفع الناخبين للتصويت لعدد من المرشحين بـ 7 محافظات
القبض على سيدة تجمع بطاقات المواطنين بأسوان
رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير كورنيش النيل بالأقصر
بعد قليل.. كلمة للرئيس الأمريكي ترامب بشأن عملية اعتقال مادورو
تحقيقات وملفات

تقلبات جوية حادة مع نوة رأس السنة.. 4 أيام من الأمطار والبرودة تضرب البلاد

تقلبات جوية حادة مع نوة "رأس السنة".. 4 أيام من الأمطار والبرودة تضرب البلاد
تقلبات جوية حادة مع نوة "رأس السنة".. 4 أيام من الأمطار والبرودة تضرب البلاد
ياسمين القصاص

شهدت مختلف أنحاء البلاد، خلال الساعات الماضية، حالة من التقلبات الجوية الحادة، تمثلت في سقوط أمطار غزيرة ومتوسطة على نطاق واسع، مصحوبة بانخفاض ملحوظ وكبير في درجات الحرارة، خاصة خلال ساعات الصباح الباكر. 

هذا الانخفاض الكبير في درجات الحرارة زاد من الإحساس بالبرودة، ما أثار تساؤلات عديدة حول ما إذا كان سبب هذه التغيرات الجوية هو نوة رأس السنة.

نوة رأس السنة تضرب الإسكندرية

بدأت نوة رأس السنة تأثيرها على حالة الطقس في محافظة الإسكندرية اعتبارا من أمس، 2 يناير، فشهدت المحافظة سقوط أمطار متفاوتة الشدة، تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة، مع انخفاض واضح في درجات الحرارة، ونشاط ملحوظ للرياح، بالإضافة إلى تكاثر السحب المنخفضة على سواحل البحر المتوسط.

وسميت هذه النوة باسم "نوة رأس السنة" لأنها عادة ما تهب مع بداية كل عام جديد، ووفقا لهيئة ميناء الإسكندرية، من المتوقع أن تستمر هذه النوة لمدة أربعة أيام متتالية.

توقعات الطقس وفقا لهيئة الأرصاد الجوية

وأوضحت بيانات هيئة الأرصاد الجوية أن البلاد شهدت خلال الساعات الأولى من اليوم أمطارا غزيرة ومتوسطة، مصحوبة بانخفاض ملموس وكبير في درجات الحرارة. 

من جانبها، قالت منار غانم، خلال تصريحات لها، إن الهيئة حذرت من وجود انخفاضات ملحوظة في درجات الحرارة خاصة في فترة الليل، حيث سجلت الصغرى في القاهرة الكبرى أقل من 10 درجات، ومحافظات شمال الصعيد تسجل 5 و6 درجات.

وأضافت أن الطقس سيكون مستقر اليوم وفرص الأمطار ستقل، لوجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، سيعمل على وجود الأجواء المشمسة، متابعة: "نتوقع وجود فرص ضعيفة لتساقط الأمطار على السواحل الشمالية".

ومن المتوقع خلال الساعات القادمة أن تشمل الأمطار مناطق من:

 - السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء: أمطار متوسطة إلى غزيرة أحيانا على فترات متقطعة.

 - السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري: أمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة.

 - القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة: فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة.

قائمة النوات التي تضرب البلاد في الأشهر الأولى من 2026 

 - نوة الفيضة الكبرى 12 يناير 2026 6 أيام، من أشد النوات، شديدة الأمطار ورياح جنوبية غربية.

 - نوة الغطاس 19 يناير 2026 3 أيام، ممطرة ورياح غربية.

 - نوة الكرم 28 يناير 2026 7 أيام، غزيرة الأمطار ورياح غربية.

 - نوة الشمس الصغرى 18 فبراير 2026 وتستمر لمدة 3 أيام، ممطرة ورياح شمالية غربية.

 - نوة السلوم 2 مارس 2026 يومان، ممطرة أحيانًا ورياح جنوبية غربية.

 - نوة الحسوم 9 مارس 2026 7 أيام، غالبًا ممطرة ورياح جنوبية غربية.

 - نوة الشمس الكبرى 18 مارس 2026 يومان، غالبًا ممطرة ورياح شرقية.

