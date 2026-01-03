صقيع استثنائي وثلوج وسيول.. ماذا يحدث فى المنطقة العربية ؟

تستعد عدة دول عربية لمواجهة واحدة من أقسى موجات الطقس خلال السنوات الأخيرة، مع اندفاع كتل هوائية قطبية تجلب معها صقيعا شديدا، وأمطار غزيرة، و ثلوج كثيفة، و رياح عاتية قد تتجاوز سرعتها 100 كيلومتر في الساعة، وفق تحذيرات رسمية صادرة عن هيئات الأرصاد الجوية.

وتشمل التأثيرات الجوية المرتقبة دولا تمتد من المغرب غربا إلى اليمن ودول الخليج شرقا، وسط مخاوف من تشكل السيول، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وتضرر القطاعين الزراعي والإنساني.

سيول مهددة تواجه غزة

حذرت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، نتيجة غزارة الأمطار المصحوبة برياح قوية وانخفاض حاد في درجات الحرارة.

وفي قطاع غزة، تتفاقم الأزمة الإنسانية مع تدمير مئات الآلاف من الخيام بفعل الرياح والأمطار، ما أعاد آلاف العائلات إلى العراء. .

المغرب أمطار رعدية وتعليق الدراسة

أصدرت المديرية العامة للأرصاد الجوية المغربية نشرة إنذارية تحذر من أمطار رعدية قوية ورياح نشطة بعدد من الأقاليم، خاصة أكادير وتارودانت والصويرة.

وعلى خلفية سوء الأحوال الجوية، أعلنت وزارة التربية الوطنية تعليق الدراسة في بعض الأقاليم، في وقت لا تزال فيه البلاد تتعافى من سيول سابقة أودت بحياة العشرات وأغلقت طرقا رئيسية.

سوريا صقيع قاسٍ وتأهب إنساني

دخلت سوريا مرحلة صقيع متوسط إلى قوي، مع تحذيرات رسمية من انخفاض شديد في درجات الحرارة حتى منتصف الأسبوع المقبل.

العراق أمطار وثلوج وضباب كثيف

توقعت هيئة الأنواء الجوية العراقية استمرار تساقط الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وتساقط للثلوج فوق المرتفعات الشمالية، إلى جانب تشكل ضباب كثيف في بعض مناطق الوسط.

برودة شديدة وتحذير من الضباب

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية أن البلاد تشهد طقسا شديد البرودة، مع أمطار متوسطة إلى غزيرة على شمال البلاد، محذرة من تكون شبورة مائية قد تصل إلى حد الضباب، خاصة خلال ساعات الصباح الباكر.

السعودية موجة باردة ودرجات تحت الصفر

توقع المركز الوطني للأرصاد تأثر مناطق واسعة من المملكة بموجة باردة اعتبارا من اليوم السبت، تشمل الجوف والحدود الشمالية وتبوك والقصيم والرياض، مع تسجيل درجات حرارة قد تصل إلى ما دون الصفر، ونشاط للرياح المثيرة للأتربة في بعض المناطق.

الأردن أمطار غزيرة تسبق صقيعا سيبيريا

تشهد المملكة الأردنية هطولات مطرية غزيرة قد تتسبب في تشكل السيول، قبل أن تتأثر البلاد بمرتفع جوي سيبيري يجلب صقيعًا شديدًا، يهدد المناطق الزراعية ويستدعي الحذر الشديد.

اليمن والخليج برودة غير معتادة وتحذيرات زراعية

حذر المركز الوطني للأرصاد في اليمن من أجواء شديدة البرودة والصقيع، خاصة في المرتفعات الجبلية، مع مخاوف من تلف المحاصيل الزراعية.

وفي البحرين والكويت، صدرت تحذيرات من رياح نشطة وضباب كثيف، بينما تشهد دول خليجية أخرى انخفاضا لافتا في درجات الحرارة مقارنة بالمعدلات المعتادة.

دعوات للحذر والمتابعة

وسط هذه الأجواء القاسية، دعت السلطات المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر، وتجنب مجاري السيول والطرق الجبلية، واستخدام وسائل التدفئة بشكل آمن، مع متابعة النشرات الجوية الرسمية أولا بأول.