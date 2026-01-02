حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الجمعة من خلال تحذير عاجل، بشأن حالة الطقس وتحركات السحب الممطرة، تزامنا مع استمرار التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد اليوم الجمعة 2 يناير 2026.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن حالة الطقس اليوم والوضع الجوي الحالي يشير، وفقا لآخر صور الأقمار الصناعية، إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من القاهرة الكبرى، مع استمرار سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري.

طقس

خريطة سقوط الأمطار اليوم

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية خريطة سقوط الأمطار المتوقعة اليوم الجمعة، حيث أشارت إلى فرص سقوط أمطار متوسطة قد تغزر أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء على فترات متقطعة.

وأضافت الهيئة أن هناك فرصا لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

كما أوضحت أن فرص سقوط أمطار خفيفة تظل ضعيفة بنسبة حدوث 20٪ على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، وتكون على فترات متقطعة.

حالة الطقس اليوم الجمعة

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن البلاد تشهد اليوم انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، ويسود طقس مائل للدفء نهارا على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يكون شديد البرودة في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

وأشارت إلى نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

حالة الطقس في القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية الغربية وجنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد أن يسود طقس شديد البرودة في آخر الليل وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء ومعظم الأنحاء.

طقس

تحذير من اضطراب الملاحة البحرية

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية على سواحل البحر الأبيض المتوسط، خاصة في مناطق مطروح والعلمين والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد والعريش ورفح.

وأوضحت أن سرعة الرياح تتراوح بين 40 و50 كم في الساعة، مع ارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 أمتار، إلى جانب نشاط الرياح على السواحل الشمالية وجنوب سيناء.

طقس

تحذير من الشبورة المائية

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية قائدي السيارات من تكون شبورة مائية كثيفة قد تصل إلى حد الضباب، ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأشارت إلى أن الشبورة تؤثر بشكل خاص على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء، وتبدأ من الثالثة فجرا وتستمر حتى العاشرة صباحا.

درجات الحرارة اليوم الجمعة في محافظات مصر

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة اليوم في عدد من المحافظات.

القاهرة 10 19

العاصمة الإدارية 08 20

6 أكتوبر 07 19

بنها 09 19

الإسكندرية 11 18

العلمين الجديدة 12 17

مطروح 13 18

سيوة 06 16

كاترين 02 13

بورسعيد 11 19

الزقازيق 10 20

الإسماعيلية 09 21

السويس 10 19

شرم الشيخ 14 23

الغردقة 11 22

الفيوم 08 19

بني سويف 08 18

المنيا 07 19

أسيوط 07 20

سوهاج 09 21

الأقصر 08 24

أسوان 11 26