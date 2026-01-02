قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أنجلينا جولي تصل إلى معبر رفح وتزور المصابين بمستشفى العريش.. صور
رفضت الخطوبة.. شاب يستعين بصديقه ويعتديان على فتاة بالضرب في المعادي
حقيقة إلغاء الفكة في أسعار تذاكر مترو الانفاق 2026
طاقم تحكيم مصري لإدارة مباراة الجزائر والكونغو الديمقراطية في كأس أمم أفريقيا
الصور الأولى لـ أنجلينا جولي من معبر رفح في سيناء لتفقد مساعدات غزة
القبض على سايس يمارس أعمال البلطجة على المواطنين بشبرا
قرار عاجل بشأن صبي صور زميله عاريا ونشر الفيديو
مهما بلغت قدراتك ومواهبك.. خطيب المسجد الحرام يحذر: لا تركن إلى نفسك
تغييرات كبيرة .. عبير فؤاد تكشف عن مفاجآت لمواليد برج السرطان
أنجلينا جولي تواصل تقديم رسالتها الإنسانية من معبر رفح
أنجلينا جولي تتفقد معبر رفح البري للاطلاع على جهود إغاثة الفلسطينيين
رحلة تحول غير مسبوقة.. الرعاية الصحية تستعرض إنجازاتها مع بداية 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حقيقة إلغاء الفكة في أسعار تذاكر مترو الانفاق 2026

اسعار تذاكر مترو الانفاق
اسعار تذاكر مترو الانفاق
محمد غالي

اسعار تذاكر مترو الانفاق.. يشهد ملف اسعار تذاكر مترو الانفاق اهتماما متزايدا من المواطنين، بالتزامن مع تداول أنباء عبر بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول زيادة قيمة تذكرة المترو فئة 8 جنيهات الى 10 جنيهات بدعوى عدم توافر الفكة، وهو ما نفته وزارة النقل بشكل قاطع في بيان رسمي.

اسعار تذاكر مترو الانفاق2026

اسعار تذاكر مترو الانفاق

وأكدت وزارة النقل انه لم يتم اتخاذ اي قرار بزيادة اسعار تذاكر مترو الانفاق في اي وقت او باي قيمة، مشددة على ان تحريك اسعار التذاكر يخضع لنظام محكم وخطة شاملة يتم اعتمادها بعد التصديق من مجلس الوزراء، ولا يوجد اي اتجاه او نية لرفع اسعار تذاكر المترو خلال الفترة الحالية.

اسعار تذاكر مترو الانفاق

خريطة اسعار تذاكر مترو الانفاق الحالية

وتضم خريطة اسعار تذاكر مترو الانفاق المعمول بها حاليا 4 شرائح رئيسية، وجاءت على النحو التالي.

8 جنيهات للرحلات من محطة واحدة حتى 9 محطات.
10 جنيهات للرحلات من 10 محطات حتى 16 محطة.
15 جنيها للرحلات من 17 محطة حتى 23 محطة.
20 جنيها للرحلات التي تزيد على 23 محطة.
تذكرة ذوي الهمم 5 جنيهات فقط لجميع المحطات.

واوضحت الوزارة ان الفكة متوافرة بكميات كافية في جميع شبابيك قطع التذاكر بكافة خطوط المترو الثلاثة، الى جانب القطار الكهربائي الخفيف LRT، مؤكدة عدم صحة ما يتم تداوله حول وجود ازمة في الفكة داخل المحطات.

وسائل دفع متعددة لتسهيل الخدمة

واشارت وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية للانفاق، الى توفير وسائل دفع متنوعة داخل شبكة خطوط المترو الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف LRT، بهدف تسهيل عمليات الدفع على المواطنين وتقليل التكدسات، خاصة في اوقات الذروة، وتشمل هذه الوسائل.

الاشتراكات الشهرية والموسمية.
بطاقات المحفظة الالكترونية.
ماكينات بيع التذاكر الالية TVM.
تذاكر الرحلة الواحدة.
خدمة الدفع الالكتروني عبر بطاقات الفيزا بجميع مكاتب صرف التذاكر ومكاتب الاشتراكات في الخطين الاول والثاني.

اسعار تذاكر مترو الانفاق

خطة لتقليل الاعتماد على النقد الورقي

وكشفت الهيئة القومية للانفاق عن استمرار تنفيذ خطة تطوير شاملة تستهدف تقليل الاعتماد على النقد الورقي داخل المحطات، بما يسهم في تخفيف الضغط على شبابيك التذاكر وتيسير حركة الدخول والخروج للركاب.

واوضحت ان الخطة تعتمد على التوسع في وسائل الدفع الالكتروني، وعلى رأسها بطاقات الفيزا، الى جانب الاشتراكات الشهرية واشتراكات بعدد محدد من الرحلات، بما يوفر مرونة اكبر للمستخدمين ويحسن من مستوى الخدمة.

وشددت الهيئة على ان هذه الاجراءات لا تستهدف فقط حل مسألة الفكة، بل تأتي ضمن رؤية متكاملة لتحسين تجربة الركاب داخل المترو، والحد من التكدسات وتقليل الاحتكاكات اليومية داخل المحطات والعربات، بما يضمن بيئة اكثر هدوءا وانسيابية.

اسعار تذاكر مترو الانفاق

واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على ان اي قرارات تتعلق بتسعير التذاكر او تعديل نظم التشغيل يتم الاعلان عنها بشكل رسمي وواضح من خلال القنوات المعتمدة، داعية المواطنين الى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات، خاصة تلك التي تمس تفاصيل حياتهم اليومية بشكل مباشر.

اسعار تذاكر مترو الانفاق اسعار تذاكر مترو مترو الانفاق مترو تذاكر مترو الانفاق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السباحة

وفاة السباح جون ماجد عقب غرقه بنادي الغابة

نكلا أوزمن

ترامب أبويا.. سيدة تركية ترفع دعوى نسب وتدعي أنها ابنة الرئيس الأمريكي

تومي لي جونز و ابنته

في ظروف غامضة.. العثور على جثة ابنة ممثل أمريكي شهير داخل فندق

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-1-2026 في مصر

الصلاة على النبي

كيف أصلي على النبي 1000 مرة يوم الجمعة.. داوم على هذه الصيغة

الذهب

سعر الذهب صباح اليوم 2-1-2026

الاهلي والنصر

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2-1-2026 والقنوات الناقلة

رد إئتلاف الملاك على تصريحات النواب بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يثير الجدل مجددا.. رد إئتلاف الملاك على تصريحات النواب

ترشيحاتنا

العروسة ميادة

عروس تسقط في حضن القدر| ميادة ترحل بفستان الزفاف وتترك حكاية تهز القلوب.. القصة الكاملة

جانب من أنشطة مديرية الأوقاف بأسيوط

محافظ أسيوط: حصاد 2025 بمديرية الأوقاف يجسد نقلة نوعية في إعمار بيوت الله وتجديد الخطاب الديني .. إعمار 73 مسجدًا بـ 250 مليون جنيه وفرش 150 مسجدًا وإطلاق مسابقات دينية للأئمة

محافظ الغربية

في أول أيام العام الجديد.. محافظ الغربية يتفقد أعمال تطوير محيط مسجد السيد البدوي ويؤكد: نعمل على إعادة صياغة المنطقة التاريخية بما يليق بقيمتها ومكانتها

بالصور

أنجلينا جولي تزور العريش ومعبر رفح .. صور

انجلينا جولي
انجلينا جولي
انجلينا جولي

حي أول الزقازيق خلال 2025.. رصف وتركيب إنتر لوك بتكلفة 13 مليون جنيه و680 حملة لرفع الإشغالات

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

احذر استخدام المشروبات الغازية لإزالة الصدأ من أطراف بطارية السيارة

بطارية السيارة والكولا
بطارية السيارة والكولا
بطارية السيارة والكولا

لماذا لا يمكنك سحب البنزين من السيارات الحديثة بسهولة؟

البنزين
البنزين
البنزين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد