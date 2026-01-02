حقيقة إلغاء الفكة في أسعار تذاكر مترو الانفاق 2026

اسعار تذاكر مترو الانفاق.. يشهد ملف اسعار تذاكر مترو الانفاق اهتماما متزايدا من المواطنين، بالتزامن مع تداول أنباء عبر بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول زيادة قيمة تذكرة المترو فئة 8 جنيهات الى 10 جنيهات بدعوى عدم توافر الفكة، وهو ما نفته وزارة النقل بشكل قاطع في بيان رسمي.

اسعار تذاكر مترو الانفاق2026

اسعار تذاكر مترو الانفاق

وأكدت وزارة النقل انه لم يتم اتخاذ اي قرار بزيادة اسعار تذاكر مترو الانفاق في اي وقت او باي قيمة، مشددة على ان تحريك اسعار التذاكر يخضع لنظام محكم وخطة شاملة يتم اعتمادها بعد التصديق من مجلس الوزراء، ولا يوجد اي اتجاه او نية لرفع اسعار تذاكر المترو خلال الفترة الحالية.

خريطة اسعار تذاكر مترو الانفاق الحالية

وتضم خريطة اسعار تذاكر مترو الانفاق المعمول بها حاليا 4 شرائح رئيسية، وجاءت على النحو التالي.

8 جنيهات للرحلات من محطة واحدة حتى 9 محطات.

10 جنيهات للرحلات من 10 محطات حتى 16 محطة.

15 جنيها للرحلات من 17 محطة حتى 23 محطة.

20 جنيها للرحلات التي تزيد على 23 محطة.

تذكرة ذوي الهمم 5 جنيهات فقط لجميع المحطات.

واوضحت الوزارة ان الفكة متوافرة بكميات كافية في جميع شبابيك قطع التذاكر بكافة خطوط المترو الثلاثة، الى جانب القطار الكهربائي الخفيف LRT، مؤكدة عدم صحة ما يتم تداوله حول وجود ازمة في الفكة داخل المحطات.

وسائل دفع متعددة لتسهيل الخدمة

واشارت وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية للانفاق، الى توفير وسائل دفع متنوعة داخل شبكة خطوط المترو الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف LRT، بهدف تسهيل عمليات الدفع على المواطنين وتقليل التكدسات، خاصة في اوقات الذروة، وتشمل هذه الوسائل.

الاشتراكات الشهرية والموسمية.

بطاقات المحفظة الالكترونية.

ماكينات بيع التذاكر الالية TVM.

تذاكر الرحلة الواحدة.

خدمة الدفع الالكتروني عبر بطاقات الفيزا بجميع مكاتب صرف التذاكر ومكاتب الاشتراكات في الخطين الاول والثاني.

خطة لتقليل الاعتماد على النقد الورقي

وكشفت الهيئة القومية للانفاق عن استمرار تنفيذ خطة تطوير شاملة تستهدف تقليل الاعتماد على النقد الورقي داخل المحطات، بما يسهم في تخفيف الضغط على شبابيك التذاكر وتيسير حركة الدخول والخروج للركاب.

واوضحت ان الخطة تعتمد على التوسع في وسائل الدفع الالكتروني، وعلى رأسها بطاقات الفيزا، الى جانب الاشتراكات الشهرية واشتراكات بعدد محدد من الرحلات، بما يوفر مرونة اكبر للمستخدمين ويحسن من مستوى الخدمة.

وشددت الهيئة على ان هذه الاجراءات لا تستهدف فقط حل مسألة الفكة، بل تأتي ضمن رؤية متكاملة لتحسين تجربة الركاب داخل المترو، والحد من التكدسات وتقليل الاحتكاكات اليومية داخل المحطات والعربات، بما يضمن بيئة اكثر هدوءا وانسيابية.

واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على ان اي قرارات تتعلق بتسعير التذاكر او تعديل نظم التشغيل يتم الاعلان عنها بشكل رسمي وواضح من خلال القنوات المعتمدة، داعية المواطنين الى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات، خاصة تلك التي تمس تفاصيل حياتهم اليومية بشكل مباشر.