جريمة في شركة الكهرباء.. الخلع وراء طعن شاب لزوجته أمام مترو فيصل

كشفت تحقيقات النيابة العامة تفاصيل واقعة طعن سيدة على يد زوجها أمام مترو فيصل في بولاق الدكرور بالجيزة.

وأوضحت التحقيقات أن الزوج، كهربائي يبلغ من العمر 40 عامًا، اعتدى على زوجته بسكين أثناء تواجدهما داخل شركة الكهرباء، على خلفية خلافات زوجية بعد قيام الزوجة برفع دعوى خلع وحرمانه من رؤية أطفالهما.

وبحسب التحريات، فقد ترصد الزوج لزوجته أثناء تواجدها بشركة الكهرباء واعتدى عليها باستخدام سكين، مما أدى إلى إصابتها بطعنة نافذة في الرقبة.

وأفادت التحقيقات أن الزوجة أصيبت بطعنة نافذة في الرقبة وتم نقلها لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تم ضبط المتهم والتحفظ عليه.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من مستشفى أم المصريين بوصول السيدة المصابة، وانتقلت قوة أمنية بقيادة المقدم أيمن السكوري رئيس مباحث بولاق الدكرور لفحص الواقعة، حيث تم ضبط المتهم والتحفظ عليه، بالإضافة إلى تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الشركة لتوثيق الحادث.

وقررت النيابة العامة فحص الأدلة المادية بمحل الواقعة، بما في ذلك السكين المستخدم في الاعتداء، واستدعاء شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للتأكد من ملابسات الحادث.