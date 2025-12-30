قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تدخل جراحي دقيق.. إنقاذ عين مريضة بمستشفى رمد المنصورة
وزير قطاع الأعمال يعلن الانتهاء الكامل من مصنع شركة النصر للسيارات
انقطاع الكهرباء خلال كلمة الرئيس السوري في حفل الإعلان عن العملة الجديدة
السيطرة على انفجار خط المياه بطريق النصر في الشهداء.. صور
بعد قرار الصحة الأخير.. شروط ممارسة مهنة العلاج النفسي لغير الأطباء النفسيين
قلبي اتحرق على صرخته.. خالة الطفل المخطوف بكفر الشيخ تكشف الحقيقة الكاملة بالفيديو
إبراهيم عبد الجواد يثير الجدل بشأن أقوى منتخب في بطولة أمم إفريقيا
وزير الصحة: مستشفي جامعة الجيزة صرح تعليمي يسهم في إعداد جيل جديد من الأطباء
تعديلات في مواعيد رحلات المترو بالخطين الأول والثاني لمدة أسبوع
تعطُل منصة امتحان البرمجة يُربك طلاب أولى ثانوي| والأهالي: ولادنا منهارين
ضبط قضايا عملة بقيمة 7 ملايين جنيه
مصرع عنصر إجرامى وضبط مخدرات بـ75 مليون جنيه في مداهمة لـ وكر ببنى سويف| صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حادث مؤسف.. شاب يطـ.ـعن زوجته بمحيط مترو فيصل

أرشيفية
أرشيفية
ندى سويفى

شهدت منطقة بولاق الدكرور ، واقعة مؤسفة بعد طعن شخص لزوجته أمام محطة مترو فيصل، وتم نقل الزوجة المصابة على الفور للمستشفى. 

تلقى اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مدير أمن الجيزة إخطارًا يفيد وجود حادث طعن أمام مترو فيصل.

وانتقلت على الفور، قوات الأمن إلى مسرح البلاغ وتبين من الفحص طعن شاب لزوجته بسلاح أبيض مسددا لها طعنة بالرقبة، سقطت الزوجة على الأرض وفر الزوج هاربا. 

تم نقل المصابة إلى المستشفى فيما يجري فريق المباحث التحريات اللازمة ومناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية.

مترو فيصل شاب يطعن زوجته بولاق الدكرور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

علما السعودية والإمارات

السعودية تحذر: أمن المملكة خط أحمر ومهلة 24 ساعة للإمارات للخروج من اليمن

واقعة كفر الشيخ

أمن كفر الشيخ يكشف ملابسات واقعة خطف طفل في سيارة ملاكي

بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات

بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات

صورة أرشيفية

بعد إنتهاء التقييمات|المدارس تعلن إستمرار الدراسة لأولى و2 ابتدائي حتى 14 يناير

انخفاض سعر الذهب اليوم

هبوط الذهب اليوم.. سعر الجرام عيار 21 يحسر 200 جنيه دفعة واحدة

جون ادوارد

وعود لم تُنفذ.. جون إدوارد يخرج عن صمته ويكشف سبب الأزمة المالية بالزمالك

الزمالك

أضا يكشف سبب إلغاء مران الزمالك المفاجئ... مستحقات اللاعبين وراء الأزمة

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 30-12-2025

ترشيحاتنا

المونوريل

القومية للأنفاق: مسار المونوريل سليم بنسبة 100% ولم يتأثر بكسر ماسورة التجمع

فنادق

المنشآت الفندقية تنظم ورشة عمل تثقيفية بـ البحر الأحمر

المنشآت الطبية

الصحة: تقديم 22.8 مليون خدمة طبية بالشرقية وإنشاء وتطوير منشآت بـ 2 مليار جنيه خلال 2025

بالصور

بأقل وقت ومجهود.. طريقة مبتكرة لتنظيف المطبخ بسرعة لا تصدق

طريقة مبتكرة لتنظيف المطبخ.. بسرعة لا تصدق في أقل وقت ومجهود
طريقة مبتكرة لتنظيف المطبخ.. بسرعة لا تصدق في أقل وقت ومجهود
طريقة مبتكرة لتنظيف المطبخ.. بسرعة لا تصدق في أقل وقت ومجهود

لبناء العضلات وإنقاص الوزن.. اعرف الوقت المثالى لتناول البيض

لعضلات و إنقاص الوزن..ما هو الوقت المثالى لتناول البيض؟
لعضلات و إنقاص الوزن..ما هو الوقت المثالى لتناول البيض؟
لعضلات و إنقاص الوزن..ما هو الوقت المثالى لتناول البيض؟

5 خطوات لعمل قهوة الصباح المثالية في دقائق

قهوة الصباح
قهوة الصباح
قهوة الصباح

لو مريض حساسية صدرية.. أعشاب خارقة توسع الشعب الهوائية

لو مريض حساسية صدرية.. أعشاب خارقة توسع الشعب الهوائية
لو مريض حساسية صدرية.. أعشاب خارقة توسع الشعب الهوائية
لو مريض حساسية صدرية.. أعشاب خارقة توسع الشعب الهوائية

فيديو

صورة من اللقاء المشترك

وزيرا الدفاع والداخلية: الجيش والشرطة جاهزون لردع كل من يعبث بأمن الوطن واستقراره

صورة أرشيفية

غضب عائلي واتهامات| القصة الكاملة لتفاعل محمد إمام مع «كروان مشاكل».. من دعوة زفاف إلى تدخل أمني وفض الحفل وسط جدل واسع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نهاية التاريخ أم نهاية الغرب؟!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت فى حب الفلوس

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مسافات ذكية

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: خبير اصطناعي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دولةُ التلاوة حين تُعيد الدولةُ اكتشاف القرآن بوصفه بناءً للذوق العام ومعمارًا للمعنى

المزيد