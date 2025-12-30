حادث مؤسف.. شاب يطـ.ـعن زوجته بمحيط مترو فيصل

شهدت منطقة بولاق الدكرور ، واقعة مؤسفة بعد طعن شخص لزوجته أمام محطة مترو فيصل، وتم نقل الزوجة المصابة على الفور للمستشفى.

تلقى اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مدير أمن الجيزة إخطارًا يفيد وجود حادث طعن أمام مترو فيصل.

وانتقلت على الفور، قوات الأمن إلى مسرح البلاغ وتبين من الفحص طعن شاب لزوجته بسلاح أبيض مسددا لها طعنة بالرقبة، سقطت الزوجة على الأرض وفر الزوج هاربا.

تم نقل المصابة إلى المستشفى فيما يجري فريق المباحث التحريات اللازمة ومناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية.