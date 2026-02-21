برلماني: إشادة ترامب بالدور المصري في اجتماع مجلس السلام يؤكد ثقل القاهرة الدولي

قال النائب عماد الغنيمي، عضو مجلس النواب، إن إشادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالدور المصري خلال الاجتماع الأول لـ«مجلس السلام»، تعكس المكانة الدولية الرفيعة التي تحظى بها مصر، والدور المحوري الذي تقوم به في دعم جهود السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف الغنيمي، في بيان له، أن السياسة الخارجية المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجحت في تعزيز حضور مصر على الساحة الدولية، وبناء شراكات استراتيجية متوازنة مع القوى الكبرى، بما يخدم المصالح الوطنية ويحافظ على ثوابت الدولة المصرية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصر لعبت وما زالت تلعب دورًا تاريخيًا في دعم مسارات السلام، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والتنسيق مع الأطراف الدولية والإقليمية لخفض التصعيد ومنع تفاقم الأزمات، مؤكدًا أن إشادة الرئيس الأمريكي تمثل تقديرًا واضحًا للدور المصري المسؤول والمتوازن.

وأكد النائب عماد الغنيمي، أن الدولة المصرية ستواصل جهودها لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة، انطلاقًا من مسؤوليتها التاريخية ودورها القيادي، مشددًا على أن مصر ستظل ركيزة أساسية في صناعة السلام، وشريكًا موثوقًا للمجتمع الدولي في مواجهة التحديات المشتركة.