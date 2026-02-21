قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فتح استثنائي لمعبر رفح.. استعدادات مكثفة لإدخال مساعدات رمضان إلى غزة
الرئيس السيسي: ضرورة الاستمرار في الحد من معدلات التضخم وضبط الأسواق
تكليفات رئاسية وخطط استثمارية.. مدبولي يترأس اجتماع مجلس المحافظين بتشكيله الجديد
آخر أعماله موسم حصاد الكاكا.. وفاة الريجيسير سعيد أرابيسك
رقم قياسي جديد ينتظر محمد صلاح بمباراة ليفربول ونوتنجهام
عاجل| شهيدان برصاص مُسيّرات إسرائيلية في خان يونس
الأرصاد: طقس اليوم السبت دافئ نهارًا بارد ليلًا.. وهذه درجات الحرارة بالمحافظات
إصدار شهادة وفاة درة وهي على قيد الحياة فى إثبات نسب
انتهاكات إسرائيلية جديدة في لبنان.. غارات تستهدف البقاع وبعلبك| تفاصيل
الخارجية الأردنية: تصريحات السفير الأمريكي بإسرائيل ضد مواقف ترامب
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 21-2-2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: إشادة ترامب بالدور المصري في اجتماع مجلس السلام يؤكد ثقل القاهرة الدولي

النائب عماد الغنيمي، عضو مجلس النواب
النائب عماد الغنيمي، عضو مجلس النواب
ماجدة بدوى

قال النائب عماد الغنيمي، عضو مجلس النواب، إن إشادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالدور المصري خلال الاجتماع الأول لـ«مجلس السلام»، تعكس المكانة الدولية الرفيعة التي تحظى بها مصر، والدور المحوري الذي تقوم به في دعم جهود السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف الغنيمي، في بيان له، أن السياسة الخارجية المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجحت في تعزيز حضور مصر على الساحة الدولية، وبناء شراكات استراتيجية متوازنة مع القوى الكبرى، بما يخدم المصالح الوطنية ويحافظ على ثوابت الدولة المصرية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصر لعبت وما زالت تلعب دورًا تاريخيًا في دعم مسارات السلام، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والتنسيق مع الأطراف الدولية والإقليمية لخفض التصعيد ومنع تفاقم الأزمات، مؤكدًا أن إشادة الرئيس الأمريكي تمثل تقديرًا واضحًا للدور المصري المسؤول والمتوازن.

وأكد النائب عماد الغنيمي، أن الدولة المصرية ستواصل جهودها لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة، انطلاقًا من مسؤوليتها التاريخية ودورها القيادي، مشددًا على أن مصر ستظل ركيزة أساسية في صناعة السلام، وشريكًا موثوقًا للمجتمع الدولي في مواجهة التحديات المشتركة.

النائب عماد الغنيمي مجلس السلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجريمة

الداخلية تكشف سبب إطلاق النار على صاحب مصنع ونجله في القليوبية

الفنانة عبلة كامل

عودة عبلة كامل إلى الشاشة تثير القلوب والجدل.. هل تخفي الفنانة القديرة أزمة صحية؟

الزمالك

سؤال مثير من مهيب عبد الهادي بعد فوز الزمالك على حرس الحدود

محمد رمضان

حساب يضم 10ملايين هدية من محمد رمضان لواحد من جمهوره.. ما المقابل؟

زيزو

طارق السيد يكشف كواليس جديدة بشأن رحيل زيزو عن الزمالك

حالة الطقس

توقعات الطقس حتى الأربعاء .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على هذه المناطق

الطفل محمد

حقيقة بتر ساق الطفل محمد صاحب واقعة باسوس بالقليوبية |تفاصيل

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم السبت 21-2-2026

ترشيحاتنا

الجليد

سر مدفون تحت الجليد.. كيف كشف العلماء لغز "ثقب الجاذبية" في أنتاركتيكا؟

ميتا

شركة ميتا تتجه إلى إغلاق موقع ماسنجر بشكل نهائي .. ما السبب؟

محمد صلاح

محمد صلاح يسعى للثأر من نوتنجهام بعد حرمانه من رقم قياسي.. ما القصة؟

بالصور

برغم اتباع الرجيم.. 12 خطأ شائعًا يمنعك من فقدان الوزن

أخطاء شائعة تمنع نزول الوزن وكيفية تصحيحها
أخطاء شائعة تمنع نزول الوزن وكيفية تصحيحها
أخطاء شائعة تمنع نزول الوزن وكيفية تصحيحها

سينا.. عرض أغلى سيارة لوتس في العالم للبيع بمزاد علني

لوتس سينا
لوتس سينا
لوتس سينا

ما هي ظاهرة "تعفن الإطارات"؟ وكيف تحمي سيارتك

تعفن إطارات السيارات
تعفن إطارات السيارات
تعفن إطارات السيارات

بسعر 300 ألف جنيه فقط.. اركب السيارة "الكريستالة" بحالة فابريكا

بيجو 406
بيجو 406
بيجو 406

فيديو

ازالة تعدي

حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد