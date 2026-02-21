طلب إحاطة بشأن خطة الحكومة للاستفادة من العلماء المصريين بالخارج لسد العجز في الجامعات

تقدمت النائبة سچى عمرو هندي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار رئيس مجلس النواب، موجّهًا إلى الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن خطة الوزارة للاستفادة من العلماء المصريين بالخارج، وآليات تنفيذ المبادرات الخاصة بهم لسد العجز في أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

وقالت النائبة في طلب الإحاطة إنه سبق لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن أعلنت في عام 2024 عن رؤيتها للاستفادة من خبرات الباحثين والعلماء المصريين بالخارج، والتي تقوم على عدة ركائز أساسية، من بينها تعزيز المشاركة الأكاديمية والبحثية، والاستعانة بخبراء الجامعات المصرية بالخارج – سواء بشكل تطوعي أو من خلال الانتداب – في أعمال التدريس، والإشراف على الرسائل العلمية، ونقل المعرفة عبر الوسائط الإلكترونية.

وأضافت أنه رغم هذا الإعلان، فإن التوسع في إنشاء الجامعات الخاصة والأهلية في مصر أدى إلى وجود عجز ملحوظ في أعداد أعضاء هيئة التدريس والأساتذة المشرفين على الأبحاث العلمية، لا سيما في تخصصات الطب والعلوم والتكنولوجيا.

وتابعت: لذا أطلب الوقوف على ما تم اتخاذه حتى الآن بشأن تنفيذ خطة الاستفادة من العلماء المصريين بالخارج داخل المنظومة التعليمية، سواء من خلال الإشراف على الباحثين، أو تأهيل الطلاب، بما يسهم في تحسين تصنيف الجامعات المصرية، فضلًا عن خطة الوزارة لربط المخرجات البحثية للعلماء بالخارج باحتياجات الصناعة الوطنية ودعم الاقتصاد القومي.

وأوضحت أن الهدف من طلب الإحاطة هو تذليل المعوقات التي تحول دون تحقيق التكامل بين هؤلاء العلماء والمنظومة التعليمية بالجامعات المصرية، وتعظيم الاستفادة من خبراتهم على نحو فعّال ومستدام.