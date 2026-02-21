قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فتح استثنائي لمعبر رفح.. استعدادات مكثفة لإدخال مساعدات رمضان إلى غزة
الرئيس السيسي: ضرورة الاستمرار في الحد من معدلات التضخم وضبط الأسواق
تكليفات رئاسية وخطط استثمارية.. مدبولي يترأس اجتماع مجلس المحافظين بتشكيله الجديد
آخر أعماله موسم حصاد الكاكا.. وفاة الريجيسير سعيد أرابيسك
رقم قياسي جديد ينتظر محمد صلاح بمباراة ليفربول ونوتنجهام
عاجل| شهيدان برصاص مُسيّرات إسرائيلية في خان يونس
الأرصاد: طقس اليوم السبت دافئ نهارًا بارد ليلًا.. وهذه درجات الحرارة بالمحافظات
إصدار شهادة وفاة درة وهي على قيد الحياة فى إثبات نسب
انتهاكات إسرائيلية جديدة في لبنان.. غارات تستهدف البقاع وبعلبك| تفاصيل
الخارجية الأردنية: تصريحات السفير الأمريكي بإسرائيل ضد مواقف ترامب
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 21-2-2026
طلب إحاطة بشأن خطة الحكومة للاستفادة من العلماء المصريين بالخارج لسد العجز في الجامعات

النائبة سچى عمرو هندي، عضو مجلس النواب
محمد الشعراوي

تقدمت النائبة سچى عمرو هندي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار رئيس مجلس النواب، موجّهًا إلى الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن خطة الوزارة للاستفادة من العلماء المصريين بالخارج، وآليات تنفيذ المبادرات الخاصة بهم لسد العجز في أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

وقالت النائبة في طلب الإحاطة إنه سبق لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن أعلنت في عام 2024 عن رؤيتها للاستفادة من خبرات الباحثين والعلماء المصريين بالخارج، والتي تقوم على عدة ركائز أساسية، من بينها تعزيز المشاركة الأكاديمية والبحثية، والاستعانة بخبراء الجامعات المصرية بالخارج – سواء بشكل تطوعي أو من خلال الانتداب – في أعمال التدريس، والإشراف على الرسائل العلمية، ونقل المعرفة عبر الوسائط الإلكترونية.

وأضافت أنه رغم هذا الإعلان، فإن التوسع في إنشاء الجامعات الخاصة والأهلية في مصر أدى إلى وجود عجز ملحوظ في أعداد أعضاء هيئة التدريس والأساتذة المشرفين على الأبحاث العلمية، لا سيما في تخصصات الطب والعلوم والتكنولوجيا.

وتابعت: لذا أطلب الوقوف على ما تم اتخاذه حتى الآن بشأن تنفيذ خطة الاستفادة من العلماء المصريين بالخارج داخل المنظومة التعليمية، سواء من خلال الإشراف على الباحثين، أو تأهيل الطلاب، بما يسهم في تحسين تصنيف الجامعات المصرية، فضلًا عن خطة الوزارة لربط المخرجات البحثية للعلماء بالخارج باحتياجات الصناعة الوطنية ودعم الاقتصاد القومي.

وأوضحت أن الهدف من طلب الإحاطة هو تذليل المعوقات التي تحول دون تحقيق التكامل بين هؤلاء العلماء والمنظومة التعليمية بالجامعات المصرية، وتعظيم الاستفادة من خبراتهم على نحو فعّال ومستدام.

رئيس مجلس النواب طلب إحاطة وزير التعليم العالي والبحث العلمي العلماء المصريين بالخارج أعضاء هيئة التدريس بالجامعات

الداخلية تكشف سبب إطلاق النار على صاحب مصنع ونجله في القليوبية

الفنانة عبلة كامل

عودة عبلة كامل إلى الشاشة تثير القلوب والجدل.. هل تخفي الفنانة القديرة أزمة صحية؟

سؤال مثير من مهيب عبد الهادي بعد فوز الزمالك على حرس الحدود

حساب يضم 10ملايين هدية من محمد رمضان لواحد من جمهوره.. ما المقابل؟

طارق السيد يكشف كواليس جديدة بشأن رحيل زيزو عن الزمالك

توقعات الطقس حتى الأربعاء .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على هذه المناطق

حقيقة بتر ساق الطفل محمد صاحب واقعة باسوس بالقليوبية |تفاصيل

سعر أشهر عيار ذهب اليوم السبت 21-2-2026

زيارة وزيرة التنمية المحلية والبيئة للمستشفى بهية

وزيرة التنمية المحلية تتفقد مؤسسة “بهية” وتوزع هدايا عينية على محاربات السرطان

غرفة السياحة: تعديل قانون المشروعات الصغيرة يدعم تحديث النقل السياحي

وزير الكهرباء خلال الزيارة

عصمت يتفقد محطة الربط الكهربائي المصرى السعودى بمدينة بدر ويتابع الاختبارات تمهيدا للتشغيل وإطلاق التيار

برغم اتباع الرجيم.. 12 خطأ شائعًا يمنعك من فقدان الوزن

أخطاء شائعة تمنع نزول الوزن وكيفية تصحيحها

سينا.. عرض أغلى سيارة لوتس في العالم للبيع بمزاد علني

لوتس سينا

ما هي ظاهرة "تعفن الإطارات"؟ وكيف تحمي سيارتك

تعفن إطارات السيارات

بسعر 300 ألف جنيه فقط.. اركب السيارة "الكريستالة" بحالة فابريكا

بيجو 406

ازالة تعدي

حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

