مطرب المهرجانات مصطفى عنبه يتعرّض لأزمة صحية مفاجئة

تعرّض مطرب المهرجانات مصطفى عنبه لأزمة صحية مفاجئة خلال الأيام الماضية، نُقل على إثرها إلى أحد المستشفيات، حيث يخضع حاليًا للفحوصات اللازمة ويتلقى الرعاية الطبية المطلوبة.



وأعلن مدير أعمال عنبه عن تعرّضه لأزمة صحية، حيث نشر صورة لمصطفى عنبه من داخل المستشفى عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، وعلّق عليها قائلاً: «ربنا يقومك بالسلامة يا حبيبي، ومنشوفش فيك حاجة وحشة».

أحدث أعمال عنبة

وفي شهر أبريل الماضي، طرح عنبة ومسلم أغنية جديدة على طريقة الدويتو، تزامنا مع احتفالات العيد، وتحمل اسم "أولاد مسك" من كلمات مسلم وحازم اكس وألحان وتوزيع مسلم، وإنتاج روتانا، وتصدرت التريند، وحققت أكثر من 250 ألف مشاهدة.

كلمات أغنية أولاد مسك لـ عنبة ومسلم

سجل عندك ملحوظة مش هتشوفنا في صورة مهزوزة، لافيها قبلينا ولا فيها بعدينا طول ما حنا فيها مش هتشموها، عملناها بـ كيف كيفنا مين عرف يوم يوقفنا جايين نسيب بصمتنا سبنا علامة وعليكوا علمنا، كله مظبوط ع الظبطة نحضر ناخد اللقطة يوجد فكة والاخضر عارف اني جامد اوي مزعلك أعمل محضر، أي مكان ندخل فيه يبقى عملنا دعاية ليه خمسة علينا من العين مهما تشب مش هتجيب، لواتقمصت وزعلت فجأة رن علي فجأة خليه يراضيك النية غامقة سودة نسكويك يا ميكس نايتي علي بسكويت، هل تعلم انك طلعت هلس وأنا عم جيل أجيال معاليك، ياللي انت عندك وفيك وفيك عمال تدلدق العيب ماليك، سيبك أنا كدا كدا فوقكوا جمداني يلغي وجودكوا جمداني دا معطلكو تحسني زي اللقمة في زوركو، متجوش تدوني نصايح وانتو تاريخكوا فضايح اقطع منكوا شرايح واخد اللي جي واللي رايح، يا سلام عليا وأنا مروق بالي مليش مثيل علشان أنا مثالي خفيف ع القلب زي الكاري ماري ع الهلافيت لازال البحث جاري، من كايرو لـ ايطاليا جايين ننجز في الصفقة اتفرج علي المافيا دخلتنا بتعمل عظمة، النهاردة يوم مش عادي النهاردة عيد ميلادي كل سنة وانا لسه رايق كل سنة وانا لسة هادي كل سنة وانا وسط اخواتي، ضربات فوقو فوقو أنا بظهر فا بخضه وبجيبه بعمل عليه شو بديله كتف بشده، كل ده بمجهودنا ومغيبناش عشان نقول عدنا، احنا واخدين أوسكار ف عز ماكنتوا واخدين هدنة .

