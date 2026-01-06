مهرجان تورونتو يحتفي بالدورة الخامسة والعشرين من أفضل عشرة أفلام كندية

أعلن مهرجان تورونتو السينمائي الدولي (TIFF) عن قائمته السنوية “أفضل عشرة أفلام كندية”، التي تحتفي بأبرز وأهم الإنتاجات السينمائية الكندية من أفلام روائية طويلة وقصيرة خلال العام.



وتُقام الدورة الخامسة والعشرون من البرنامج، المقدَّمة من MUBI، في الفترة من 5 إلى 8 فبراير في TIFF Lightbox، حيث تتيح للجمهور فرصة مشاهدة الأفلام المختارة ضمن برنامج يمتد أربعة أيام.



ومن بين الأفلام الروائية العشرة المختارة لعام 2025، يبرز فيلم Uiksaringitara (الزوج الخطأ)، الفائز بجائزة أفضل فيلم كندي في مهرجان TIFF 2025، حيث تم أيضًا تكريم مخرجه زكرياس كونُك بجائزة تكريمية خاصة.



كما تشمل القائمة فيلم Mile End Kicks، ثاني أفلام المخرجة تشاندلر ليفاك، وفيلم Sk+te'kmujue'katik (في مكان الأشباح)، ثالث أفلام بريتن هانام وأحد أفلام برنامج Platform، وقد عُرض الفيلمان لأول مرة عالميًا ضمن مهرجان TIFF 2025.

وتضم تشكيلة هذا العام أربعة أفلام روائية طويلة أولى لمخرجيها، هي: Blue Heron للمخرجة صوفي رومفاري، الحائز على جائزة أفضل اكتشاف كندي في TIFF 2025 وجائزة أفضل فيلم أول في مهرجان لوكارنو السينمائي؛ والكوميديا الناطقة بالفرنسية Follies للمخرج إريك ك. بوليان؛ وفيلم الرسوم المتحركة Space Cadet للفنان كيد كوالا؛ إضافة إلى الفيلم الوثائقي Agatha’s Almanac للمخرجة أمالي أتكينز، الذي نال جائزة أفضل فيلم وثائقي كندي طويل في مهرجان Hot Docs 2025.



ويبرز أيضًا فيلم Tuner، الذي يمثل أول تجربة روائية للمخرج دانيال روهر، الحائز سابقًا على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم وثائقي عن فيلمه Navalny عام 2023.



وتشمل القائمة كذلك فيلم Nirvanna the Band the Show the Movie للمخرج مات جونسون، الحاصل على جائزة اختيار الجمهور – قسم Midnight Madness في TIFF 2025، وفيلم The Things You Kill، الترشيح الرسمي لكندا لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم دولي، للمخرج الإيراني-الكندي علي رضا خاتمي.