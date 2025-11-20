650 ميجاوات .. معلومات مهمة عن محطة توليد كهرباء أسيوط

أكد أيمن فاروق رئيس قطاعات الإنتاج بمحطة توليد كهرباء أسيوط، أن محطة كهرباء أسيوط تغذي مختلف المحافظات في الصعيد والوجه البحري .



وقال فاروق في حواره مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج " البعد الرابع " المذاع على قناة " إكسترا نيوز"، :" تم إنشاء المحطة على مساحة 50 فدان وتنتج 650 ميجا وات ونعمل حاليا على التصدير للخارج ".

وأضاف أيمن فاروق:" لدينا وحدات تشغيل احتياطية في محطة توليد كهرباء أسيوط سوف تدخل الخدمة قريبا ".

وتابع أيمن فاروق :" المحطة صديقة للبيئة حيث يوجد بها منظومة خاصة لتنقية العادم ولا تسبب تلوثا "، مضيفا:" أعمال الصيانة والتشغيل في مجال إنتاج الكهرباء تتم بعمالة مصرية 100 % ".

وأكمل ايمن فاروق :" المحطة بدأت في إنتاج الكهرباء منذ يناير 2022 ومعدل الإنتاج يصل أحيانا إلى 700 ميجا وات "، مضيفا:" تم تأسيس مدينة سكنية ملحقة بمجمع الطاقة لخدمة العاملين".