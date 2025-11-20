2 مليار جنيه.. اعتماد الخطة الاستثمارية لشركة القناة لتوزيع الكهرباء

اعتمدت الجمعية العامة لشركة القناة لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر الميزانية السنوية لشركة القناة لتوزيع الكهرباء.



واستعرض المهندس سامى وردة رئيس الشركة خطة الشركة الاستثمارية بإجمالي 2012.691 مليون جنيه مقابل مبلغ 1314.963 مليون جنيه وبنسبة تطور 53.1% عن العام السابق.

 حيث تم تنفيذ تحويل الخطوط الهوائية للجهد المتوسط المارة أعلى الكتل السكنية إلى كابلات أرضيه تنفيذاً لخطة ديوان عام الوزارة المرحلة السادسة للعام المالي 2024 /2025 بإجمالي قيمة 15.005 مليون جنيه .



 الحمل الأقصى :



• بلغ الحمل الأقصى للشركة 5267.88 ميجا وات مقابل 4972.02 ميجا وات بمعدل تطور 5.95% .

  أولا : أهم الإجراءات التي قامت بها الشركة لخفض نسبة الفقد الفني :-

• تم تحديد نقاط الضعف في الشبكة الكهربائية وفك الإختناقات في الشبكة ومعالجة إنخفاض الجهود .

• تم عمل إتزان للطاقة الواردة من محطات المحولات وذلك بين عدادات الخروج من محطات المحولات وعدادات الدخول لمغذيات لوحات التوزيع لإجراء المعالجة اللازمة في حالة وجود إنحراف.

• مراجعة إتزان أحمال المحولات والتركيز على وجود أرضى جيد مع قياس مقاومة الأرضي وأن تكون في الحدود المسموح بها .

• تم التركيز على تحديد النقاط الساخنة ومعالجتها فور إكتشافها وذلك بإستخدام أحدث وسائل القياس ( كاميرات حرارية حديثة ).

• إنشاء موزعات جديدة في مراكز الأحمال وتدعيم الموزعات القائمة بمغذيات دخول جديدة وتقسيم مغذيات الخروج (الخطوط الهوائية وحلقات الجهد المتوسط ) ذات الأحمال العالية والأطوال الكبيرة



نسبة الغقد



• بلغت نسبة الفقد في 30/ 6 /2025 11.37% مقابل 11.57% في 30/ 6 /2024 و بمعدل خفض بلغ 0.2%. وذلك نيجة الإجراءات التي قامت بها الشركة

 ثانيا : أهم ما أتخذ من اجراءات لتحسين نسبة الفقد غير الفنى :-



• تكثيف أعمال الضبطية القضائية وخاصة في المناطق الأكثر فقدا حيث تم الحصول علي كميه قدرها 185.0 مليون ك.و.س للعام المالي 2025/2024 في مقابل 147.0 مليون ك.و.س للعام المالي 2024/2023 بنسبة تطور قدرها 25.9 %

• سرعه تركيب العدادات للمقايسات المسددة والقضاء علي قوائم الانتظار .

• تنفيذ برنامج معايرة العدادات لكبار المشتركين على الجهدين المتوسط والمنخفض .

• المراجعة الدورية للعدادات التي لم يتم شحنها لأكثر من ثلاثة شهور وخاصة العدادات بمحولات تيار ذات الشحن الثابت .

• تكثيف لجان التفتيش الفني والتجاري .

• تعميم وتطبيق برنامج القراءة الموحد لكبار المشتركين علي مستوى الشركة.

• تفعيل برنامج المزامنة مع شركة شعاع حيث أصبحت نسبه المزامنة 99.95 % للعام المالي 2025/2024 مقابل 97 % للعام المالي 2024/2023.

 النشاط التجاري



• بلغت كمية الطاقة المشتراة 32480.317 مليون ك.و.س مقابل 31169.944 مليون ك.و.س عام 2024/2023 وبنسبة تطور قدرها 4.2% .

• بلغت قيمة الطاقة المشتراة 69821.465 مليون جنيه مقابل 40527.665 مليون جنيه عام 2024/2023 بنسبة تطور قدرها 72.3 % .

• بلغ متوسط سعر الشراء 214.97 قرش/ك.و.س مقابل 130.02 قرش/ك.و.س خلال العام المالي 2024/2023 بنسبة تطور قدرها 65.3% .

• بلغـــت كميــــة الطاقــــــة المباعــــــة 28786.883 مليون ك.و.س مقابل 27568.393 مليون ك.و.س عام 2024/2023 بنسبه تطور قدرها 4.4% .

• بلغت قيمة الطاقة المباعة 46431.455 مليون جنيه مقابل 32225.903 مليون جنيه

عام 2024/2023 بنسبة تطور قدرها 44.1% .

• بلغت نسبة الفقد في الطاقة 11.37% لفعلي عام 2025/2024مقابل 11.57 % لفعلي عام 2024/2023 .

• بلغ عدد المشتركين 5.357 مليون مشترك في 30/ 6/ 2025 مقابل 5.103 مليون مشترك في 30 /6/ 2024 بزيادة قدرها 254.0 ألف مشترك وبمعدل تطور 5.0% .



 التحصيــــل والمتأخــــــرات



• بلغت نسبة التحصيل النقدي من الإصدار الى الإصدار بدون الجهات الحكومية وشركات مياه الشرب والصرف الصحي 93.0% في

• 30/ 6 / 2025مقابل نسبة قدرها 90.8% في 30/ 6/ 2024.

• بلغت نسبة التحصيل النقدي من الإصدار الى الإصدار 83.5% في 30 /6/ 2025 مقابل نسبة قدرها 81.8% في 30 /6 / 2024.

• بلغت نسبة التحصيل النقدي من الإصدار والمتأخرات الى الإصدار والمتأخرات بدون الجهات الحكومية وشركات مياه الشرب والصرف الصحي 83.6% في 30/ 6/ 2025 مقابل نسبة قدرها 77.7 % في 30 /6 / 2024.

 موقف سداد حصة قيمة الطاقة المشتراه:

• قامت الشركة بسداد 100 % من الحصة بقيمة قدرها 38.999 مليار جنيه.



• النشاط المالي

• المركــــــــز المالــــــــي :-

• بلغ صافي أصول الشركة مبلغ 71344.470 مليون جنيه في 2025/6/30 مقابل مبلغ 41008.242 مليون جنيه في 2024/6/30 بنسبة زيادة قدرها 74.0 % .

• بلغت جملة الإلتزامات و حقوق الملكية مبلغ 71344.470 مليون جنيه في 2025/6/30 مقابل مبلغ 41008.242 مليون جنيه في 2024/6/30 بنسبة زيادة قدرها 74.0 %

وفيما يلى ملخصا ً لأهم نتائج الأداء خلال العام المالي 2024/2025

• • بلغت جملة الإيرادات في 30/ 6 /2025 مبلغ 79123.120 مليون جنيه مقابل 47797.341 مليون جنيه في 30 /6 /2024 بنسبة زيادة قدرها 65.5 % .

• • بلغت جملة التكاليف والمصروفات في 30/ 6 /2025 مبلغ 79037.723 مليون جنيه مقابل 47602.677 مليون جنيه في 30 /6 /2024 بنسبة زيادة قدرها 66.0 % .

• • بلغت مدفوعات شراء الطاقة في 30/ 6 /2025 مبلغ 38728.820 مليون جنيه مقابل 23965.384 مليون جنيه في 30 /6 /2024 بزيادة قدرها 14763.436 مليون جنيه.

• • بلغت الخطة الاستثمارية للشركة في 30/ 6 /2025 مبلغ 2012.691 مليون جنيه مقابل 1314.963 مليون جنيه في 30 /6 /2024 وبنسبة زيادة قدرها 53.1 % .

• • بلغ اجمالي المخزون السلعي في 30/ 6 /2025 مبلغ 5360.133 مليون جنيه مقابل 4469.131 مليون جنيه في 30 /6 /2024 وبنسبة تطور قدرها 19.9 % .

• • بلغت مدفوعات الموردين بخلاف مدفوعات الطاقة المشتراة في 30/ 6 /2025 مبلغ 3952.405 مليون جنيه مقابل 3970.576 مليون جنيه في 30 /6 /2024 بخفض قدره 18.171 مليون جنيه.

• • بلغت مدفوعات الأجور والمزايا العينية في 30/ 6 /2025 مبلغ 3833.763 مليون جنيه مقابل 3480.745 مليون جنيه في 30 /6 /2024 بزيادة قدرها 353.018 مليون جنيه .