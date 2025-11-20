شركة تشغيل شبكة الكهرباء الفرنسية: انقطاع التيار عن أجزاء من العاصمة باريس

أعلنت شركة تشغيل شبكة الكهرباء الفرنسية، انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من العاصمة باريس، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأفادت وكالة رويترز - نقلا عن شركة تشغيل شبكة الكهرباء الفرنسية - بانقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من العاصمة باريس.

وفي وقت سابق، أخلت الشرطة الفرنسية مكاتب مجموعة RMC BFM في الدائرة الخامسة عشرة بباريس، بعد تلقي بلاغ بوجود قنبلة أدى إلى وقف البث المباشر مؤقتًا.

كان مركز شرطة باريس قد تلقت رسالة من مجهول ادعى زرع عبوات ناسفة وهدد بتفجير المبنى في 3:20 مساءً، ما دفع السلطات إلى تطبيق إجراءات خطة «فيجيبيرات» وتشديد الطوق الأمني حول المنطقة.



