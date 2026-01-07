مش عايز يكمل الرحلة.. القبض على سائق بتطبيق نقل شهير تعدى على فتاة بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي، تضمن قيام سائق بأحد تطبيقات النقل الذكي بالتعدي على إحدى السيدات بالسب وإجبارها على النزول من السيارة لرفضه إستكمال الرحلة بالقاهرة.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط السيارة "سارية التراخيص" وقائدها (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة الخليفة بالقاهرة) ، وبمواجهته أفاد بحدوث مشادة كلامية بينه وبين الشاكية تبادلا خلالها التعدى على بعضهما بالسب والشتم لطلبها منه التوجه إلى أحد الشوارع الجانبية الغير ممهدة ورفضه ذلك.

وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.





