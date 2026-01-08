قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
العربية اتقلبت | مصرع الدكتور ياسر محمود سيد رئيس مركز ومدينة الداخلة
التجربة الدنماركية.. ترامب يسعى لإغراء سكان جرينلاند للانفصال
ترامب: إيران لا تتصرف بشكل جيد وسنضربها بقوة إذا قتلت المحتجين
قبل شهر رمضان.. وزير الزراعة يعلن بشرى للمواطنين بشأن أسعار الدواجن
وزير الزراعة: أزمة منتجي الدواجن انتهت والأسعار مستقرة
نزل التردد دلوقتي.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار
تأكيدا لـ صدى البلد.. الاتحاد السكندري يتعاقد مع مدافع بيراميدز عبد الرحمن جودة
بيان مشترك بشأن الزيارة غير القانونية لمسئول إسرائيلي إلى إقليم أرض الصومال
المتظاهرون الإيرانيون يشعلون النيران في الحوزة الدينية بـ فرخشهر | شاهد
زلزال يهز الاحتلال.. زعيم المعارضة الإسرائيلية يتهم وزير المالية بالسرقة
عاجل.. الأقمار الصناعية ترصد بداية سقوط الأمطار غرباً وتكاثر السحب على أغلب الأنحاء
مصطفى بكري: الرئيس السيسي لا يجلس في مكتبه ويتابع كل صغيرة وكبيرة
رياضة

إنجاز تاريخي .. سيف عيسى يفوز بجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2025

سيف عيسى
سيف عيسى
إسلام مقلد

حقق سيف عيسى بطل مصر الاوليمبي في التايكوندو، لقب أفضل لاعب في قارة إفريقيا لعام 2025 في الاستفتاء الذى أجراه الاتحاد الافريقي على موقعه الرسمي لاختيار الأفضل على مدار العام المنقضي في وزن تحت 87. وذلك في إنجاز تاريخي يضاف لسلسة إنجازات الاتحاد المصري للتايكوندو برئاسة المستشار محمد مصطفى. 

واستطاع سيف تحقيق اللقب رغم المنافسة القوية من لاعبين متميزين مثل التونسي محمد المجدوبي بطل العالم وصاحب فضية أولمبياد طوكيو 2020 وبرونزية أولمبياد باريس 2024 بالإضافة الى السنغالي منصور لو ولاعب النيجر نور الدين ايزاكا.

الفوز بذهبية بطولة العالم

وكان سيف عيسي حقق إنجازا كبيرا بالفوز بذهبية بطولة العالم التى أقيمت في الصين لأول مرة منذ ٢٨ عاما بالإضافة الى ذهبية كأس الرئيس التى أقيمت بأستراليا فئة G3 وذهبية بطولة أستراليا المفتوحة فئة G2 وذهبية كأس رئيس الاتحاد الافريقي بأثيوبيا فئة G3 كما يحتل بطل مصر الاوليمبي قمة التصنيف العالمي للتايكوندو فى وزن تحت 87.

إستراتيجية الاتحاد المصري للتايكوندو

ويأتي الإنجاز الذي حققه سيف عيسي ضمن استراتيجية الاتحاد المصري للتايكوندو برئاسة المستشار محمد مصطفى، رئيس الاتحاد والنائب الأول لرئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، ونائب رئيس الاتحاد العربي والإفريقي ودول البحر المتوسط، والتي تساهم في تحقيق نتائج مميزة للتايكوندو المصري على المستويات القارية والدولية والعالمية، مؤكدًا مكانة مصر كإحدى القوى الكبرى في اللعبة وصناعة أبطال يرفعون اسم مصر في مختلف المحافل الدولية والعالمية.

دراسة تكشف: ترك الفطور بعمر المراهقة قد يتسبب بالسمنة

بعد مرض لقاء سويدان.. تحذير: التوتر يسبب العصب السابع وهذه الحيل تحميك منه

ادعوا له بالرحمة.. معلومات صـادمة عن مرض ابن فيروز

سكر الحمل.. أعراضه و تأثيره على الأم و الجنين

