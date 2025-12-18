الاتحاد العربي للتايكوندو يعلن تعيين ماهينور سامح في لجنة تطوير الرياضة النسائية

أعلن الاتحاد العربي للتايكوندو عن تعيين الدكتورة ماهينور سامح، عضو مجلس إدارة نادي سموحة، في لجنة تطوير الرياضة النسائية بالاتحاد في إطار حرص الاتحاد العربي على تعزيز مشاركة المرأة في رياضة التايكوندو وتطوير برامجها على المستويين المحلي والإقليمي.

ومن خلال هذا التعيين، ستشارك ماهينور في وضع الاستراتيجيات والخطط التي تستهدف صقل المواهب النسائية، وتشجيع الفتيات على الانخراط في الرياضات القتالية خاصة وانها تتمتع بخبرة واسعة في مجال الرياضة والإدارة، ويعكس تعيينها في اللجنة ثقة الاتحاد العربي بقدرتها على إحداث فرق ملموس في تطوير الرياضة النسائية.

وكانت ماهينور سامح عضو مجلس إدارة نادي سموحة، وهي أيضاً بطلة تايكوندو سابقة، وحاصلة على ماجستير في إدارة الأعمال، وتعمل أخصائية علاج أورام وطب نووي، وتعرف بدعمها للرياضة النسائية وتطورها في النادي والمجتمع.

من المتوقع أن يسهم هذا التعيين في فتح آفاق جديدة للرياضة النسائية العربية، من خلال برامج تدريبية ومبادرات مجتمعية تهدف إلى رفع مستوى اللاعبات وتأهيلهن للمسابقات الإقليمية والدولية