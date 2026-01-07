بسبب الوسواس القهري.. أجنبي ينهي حياته قفزا من الطابق الرابع بالهرم

أنهى أجنبي حياته قفزا من الطابق الرابع بمنطقة الهرم لمعاناته من مرض نفسي ليلقى مصرعه في الحال، تم نقل الجثة إلى ثلاجة الموتى بالمستشفى وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا بسقوط شخص من شرفة عقار بمنطقة الهرم، انتقلت قوة أمنية إلى مسرح البلاغ وتبين من الفحص العثور على جثة عاطل أجنبي الجنسية ٢٦ سنة مصابا بكسور متفرقة في أنحاء الجسد وفارق الحياة فور سقوطه.

أشارت التحريات إلى أن المتوفى مريض نفسي يعاني من الوسواس القهري وأنه قفز لإنهاء حياته، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.