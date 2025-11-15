قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منع الحجز والدخول.. لميس الحديدي تكشف آداب زيارة المتحف المصري الكبير
سقط من الحنطور.. وفاة مرشد سياحى بالأقصر أثناء اصطحابه مجموعة من السائحين
ضريبة جديدة على المنازل مرتفعة القيمة لزيادة حصيلة الموازنة البريطانية
حماقي يتألق بحفل ضخم في الجلالة.. والجمهور يحتفل بعيد ميلاده| صور
دراسة: انبعاثات الوقود الأحفوري في العالم تسجل رقما قياسيا جديدا في 2025
أسماء جلال تعترف لأبلة فاهيتا: كان فيه قمل في شعري
كوب 30 يبحث للمرة الأولى المخاطر البيئية لاستخراج المعادن الحاسمة في التحول الأخضر
مصر قضت على العشوائيات .. تعليق قوي من أحمد موسى | بث مباشر
بعد 72 ساعة من جولة محافظ الإسكندرية.. تركيب إشارة مرورية جديدة بالفلكي
منتجو الدواجن: نستهلك 4.5 مليون دجاجة يوميا.. ومحدش يشتري البيض بأكتر من 120 جنيه
رئيس هيئة قناة السويس: 9% تحسن في أعداد السفن خلال النصف الأول من نوفمبر2025
استعدادا للدوري.. الاتحاد السكندري يفوز على فاركو 2-1
أخبار العالم

باريس: إخلاء مكاتب RMC BFM بعد تهديد بوجود قنبلة واستئناف البث بعد ساعتين

الشرطة الفرنسية
الشرطة الفرنسية
فرناس حفظي

أخلت الشرطة الفرنسية مكاتب مجموعة RMC BFM في الدائرة الخامسة عشرة بباريس، بعد تلقي بلاغ بوجود قنبلة أدى إلى وقف البث المباشر مؤقتًا. 

كان مركز شرطة باريس قد تلقى في 2:27 مساءً رسالة من مجهول ادعى زرع عبوات ناسفة وهدد بتفجير المبنى في 3:20 مساءً، ما دفع السلطات إلى تطبيق إجراءات خطة «فيجيبيرات» وتشديد الطوق الأمني حول المنطقة.


وأمرت إدارة BFMTV بإخلاء المبنى، كما أُخلي موظفو قناة SFR المشاركون في المبنى نفسه. ووصلت فرق تفكيك المتفجرات وخمس وحدات من الكلاب البوليسية التي قامت بتمشيط المكان طابقًا طابقًا. وعند 5:35 مساءً، رفعت الشرطة حالة التأهب عقب التأكد من خلو المبنى من أي تهديد، ليعود الموظفون إلى أعمالهم ويستأنف البث بشكل طبيعي.


وتؤكد السلطات الفرنسية أن هذا النوع من التهديدات، الذي يستهدف مؤسسات إعلامية وثقافية وتعليمية، غالبًا ما يكون كاذبًا، لكنها تتعامل معه بجدية كاملة. وتصل عقوبة التهديد الكاذب بقنبلة إلى عامين حبسًا وغرامة 30 ألف يورو، سواء كان الفاعل بالغًا أو قاصرًا.

الشرطة الفرنسية مركز شرطة باريس خطة «فيجيبيرات» تشديد الطوق الأمني الكلاب البوليسية

الأمراض الخطيرة المرتبطة بالإفراط في تناول الطعام
أعراض يسببها الإفراط في تناول الشاي الأخضر
أطعمة تساعد على تنظيف الكلى والحفاظ على قوتها
شيفرولية لانوس
