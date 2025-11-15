باريس: إخلاء مكاتب RMC BFM بعد تهديد بوجود قنبلة واستئناف البث بعد ساعتين

أخلت الشرطة الفرنسية مكاتب مجموعة RMC BFM في الدائرة الخامسة عشرة بباريس، بعد تلقي بلاغ بوجود قنبلة أدى إلى وقف البث المباشر مؤقتًا.

كان مركز شرطة باريس قد تلقى في 2:27 مساءً رسالة من مجهول ادعى زرع عبوات ناسفة وهدد بتفجير المبنى في 3:20 مساءً، ما دفع السلطات إلى تطبيق إجراءات خطة «فيجيبيرات» وتشديد الطوق الأمني حول المنطقة.



وأمرت إدارة BFMTV بإخلاء المبنى، كما أُخلي موظفو قناة SFR المشاركون في المبنى نفسه. ووصلت فرق تفكيك المتفجرات وخمس وحدات من الكلاب البوليسية التي قامت بتمشيط المكان طابقًا طابقًا. وعند 5:35 مساءً، رفعت الشرطة حالة التأهب عقب التأكد من خلو المبنى من أي تهديد، ليعود الموظفون إلى أعمالهم ويستأنف البث بشكل طبيعي.



وتؤكد السلطات الفرنسية أن هذا النوع من التهديدات، الذي يستهدف مؤسسات إعلامية وثقافية وتعليمية، غالبًا ما يكون كاذبًا، لكنها تتعامل معه بجدية كاملة. وتصل عقوبة التهديد الكاذب بقنبلة إلى عامين حبسًا وغرامة 30 ألف يورو، سواء كان الفاعل بالغًا أو قاصرًا.