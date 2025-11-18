قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
5 دول تستعد لإرسال قواتها إلى غزة .. تفاصيل
الإفتاء الفلسطيني يرفض مشروع قانون فرض السيادة الإسرائيلية على الحرم الإبراهيمي
ناقوس الخطر.. زلزال عسكري يهز الجيش البريطاني| تفاصيل
الوزراء يُوافق على مشروع قرار بإصدار لائحة تنظيم التصوير الأجنبي داخل مصر
كيروش مرفوض.. تفاصيل الشرط الجزائي لمدرب منتخب مصر حسام حسن
السفارة المصرية بعمان تستعد لانطلاق التصويت في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 بالخارج
5 دول تستعد لإرسال قواتها إلى غزة.. تفاصيل
لحظة استقبال الرئيس السيسي لنظيره لى چاى ميونغ رئيس كوريا الجنوبية| شاهد
ماتوا في حادث؟.. حزن في المنوفية لوفاة صديقين
ارتفاع حصيلة ضحايا حادث تصادم قطارين في التشيك إلى 57 مصابا
الرئيس السيسي والسيدة قرينته يستقبلان رئيس جمهورية كوريا والسيدة قرينته
مراسم استقبال رسمية لرئيس كوريا الجنوبية فى قصر الاتحادية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الكرملين: باريس لا تعمل من أجل السلام في أوكرانيا بل تؤجج المواقف المؤيدة للحرب

بيسكوف
بيسكوف
محمود نوفل

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية الكرملين دميتري بيسكوف أن روسيا الدولة الوحيدة التي تمتلك أسطولا من كاسحات الجليد النووية وتواصل تطويره.

وقال بيسكوف في بيان للكرملين  : يبدو أن زيلينسكي بحديثه عن تكثيف الحوار كان يقصد الاتصالات مع تركيا والتي من المحتمل أن ينضم إليها المبعوث الأمريكي ويتكوف

وأضاف:  بوتين يجتمع مع رؤساء وفود حكومات منظمة "شنغهاي" للتعاون اليوم. كما يستقبل اليوم رئيس مجلس الدولة الصيني والمحادثات ستكون تفصيلية

وزاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف:

 الرئيس بوتين يشارك اليوم في مراسم بدء بناء كاسحة الجليد النووية "ستالينغراد" عبر رابط الفيديو.

وشدد بيسكوف على أن بوتين منفتح على الحوار في حال قرر ويتكوف أو ممثلو الحكومة التركية ، مشيرا إلى ضرورة إبلاغه باجتماعات إسطنبول وسننتظر معلومات حول هذا الأمر

وأكمل :  فرنسا تواصل تسليح نظام كييف تفعل ذلك الآن وتخطط للقيام بذلك غدًا والأوروبيون يشعرون بالقلق إزاء تمويل كييف فبعد فضيحة الفساد بات واضحا أن معظم الأموال ستُسرق وهناك أصوات تدعو للتفكير قبل إرسال حتى فلس واحد

وذكر أيضا :  مهما كانت الطائرات المقاتلة التي سيتم تزويد كييف بها فلن يغير ذلك مسار العملية العسكرية. وباريس لا تعمل من أجل السلام في أوكرانيا بل تؤجج المواقف المؤيدة للحرب.

وختم :  الكرملين لا يستطيع حتى الآن تقييم مدى استعداد كييف للحوار لأنه ليس لدينا معلومات حول ما ستتم مناقشته من قرارات أعدتها أوكرانيا

الكرملين أوكرانيا فرنسا اجتماعات إسطنبول ويتكوف منظمة شنغهاي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات

تصل إلى 3500 جنيه.. زيادة مفاجئة في المعاشات بقرار من التأمينات لهؤلاء

ارشيفية

فاجئني بفعل مخل.. تفاصيل اتهام ممرض بالتحرش بمريضة بمستشفى بالدقي

أسعار الدواجن

الفراخ بكام؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالأسواق

عصام صاصا وجهاد احمد

طليقة عصام صاصا: منفصلة بقالي فترة.. ومش عشان كنت بسلم على صحابي

شرطة حرس الحدود البلغارية

مصرع 3 مصريين بسبب التجمد قرب الحدود مع تركيا.. اعرف الأسماء

أرشيفية

الأم وأعوانها اعترفوا.. تفاصيل جديدة في جريمة فتاة البرميل

الغندور

أين المنطق.. الغندور يعلق على ثالث أفضل لاعب فى العالم

أسعار الفراخ اليوم الخميس20 نوفمبر

البانيه بـ200 جنيه.. أسعار الفراخ اليوم الخميس 20 نوفمبر

ترشيحاتنا

أرشيفية

انقلاب ميكروباص وإصابة 8 أشخاص أعلى الطريق السياحي بالجيزة

إحدى المتهمتان

القبض على فتاتين تمارسان الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية

المتهمة

الداخلية تكشف حقيقة تعرض فتاة للضرب بالأقصر

بالصور

وحدة التدخل السريع بالشرقية ترفع 19 ألف طن قمامة ومخلفات مبانٍ

رفع قمامة
رفع قمامة
رفع قمامة

فوائد الكمون المغلي للتخسيس وطرق تحضيره

فوائد الكمون المغلي للتخسيس
فوائد الكمون المغلي للتخسيس
فوائد الكمون المغلي للتخسيس

داليا البحيري تتألق من تصميم دار أزياء بلوك ملفت

داليا البحيرى تتألق من تصميم دار ازياء فيندي بلوك ملفت
داليا البحيرى تتألق من تصميم دار ازياء فيندي بلوك ملفت
داليا البحيرى تتألق من تصميم دار ازياء فيندي بلوك ملفت

طريقة عمل الطرب في المنزل بخطوات بسيطة

طريقة عمل الطرب في المنزل بخطوات بسيطة
طريقة عمل الطرب في المنزل بخطوات بسيطة
طريقة عمل الطرب في المنزل بخطوات بسيطة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد