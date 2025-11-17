الكرملين يأمل في عقد قمة أخرى بين الرئيسين الروسي والأمريكي

قال الكرملين، اليوم الاثنين، إنه يأمل في عقد قمة أخرى بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمجرد استكمال التحضيرات اللازمة.

كان بوتين وترامب قد التقيا آخر مرة في أغسطس الماضي في قمة في ألاسكا، حيث ناقشا حلا محتملا لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأعلن الزعيمان الشهر الماضي عن خطط لعقد قمة في بودابست، لكن ترامب ألغى القمة بعد فترة وجيزة، قائلا إن التوقيت لم يكن مناسبا.

وردًا على سؤال عما إذا كانت موسكو قد أضاعت فرصة، وما هي الظروف التي قد يُعقد فيها لقاء جديد بين بوتين وترامب، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحفيين: "لا نستطيع التنبؤ الآن بموعد ظهور هذه الظروف.. مع أننا جميعًا، بالطبع، مهتمون بظهورها عاجلًا وليس آجلًا".

وقال إن الجانبين اتفقا على أن القمة تتطلب إعدادا عميقا حتى تكون مثمرة.

وتابع "ولذلك، بمجرد اكتمال هذه الاستعدادات وتوفر الظروف لعقد القمة، فإننا نأمل أن تقام".

أعلن ترامب الشهر الماضي إلغاء قمة بودابست، مجددًا إحباطه من بوتين، قائلًا: "في كل مرة أتحدث فيها مع فلاديمير، أجري محادثات جيدة، ثم لا تُفضي إلى أي نتيجة".

وفي 22 أكتوبر، فرض عقوبات على روسيا تتعلق بأوكرانيا - استهدفت شركتي النفط روسنفت ولوك أويل - لأول مرة في ولايته الثانية.

وقال ترامب أمس الأحد إن الجمهوريين في الولايات المتحدة يعملون على تشريع من شأنه فرض عقوبات على أي دولة تتعامل تجاريا مع روسيا - وهو ما قال بيسكوف إنه سيكون له تأثير سيء للغاية على موسكو.. سنرى كيف سيتطور مشروع القانون هذا وما هي التفاصيل المتعلقة به.

وقال: "بالطبع، ستكون نظرتنا إليه سلبية للغاية".

وقد رفع ترامب بالفعل الرسوم الجمركية على السلع الهندية بشكل حاد، مشيرًا إلى مشتريات الهند من النفط الروسي، وهو ما وصفته موسكو بأنه بمثابة ضغوط تجارية غير قانونية.