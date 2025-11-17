قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زاره وزير الثقافة ورئيس الأوبرا.. تفاصيل الحالة الصحية للموسيقار عمر خيرت
«سلطان ومليكة وليلة» تراقص أمواج دهب.. خيّال من الفيوم يتحول إلى أيقونة سياحية على شواطئ دهب
ارتفاع عدد ضحايا الحادث المروع في السعودية.. والشرطة توضح أسباب نجاة 8 أشخاص
«التنمية المحلية» تطلق أول مشروع لدمج النازحين اقتصاديًا وتدريب 300 مسؤول حتى 2027
طالبة جديدة تحصل على 6 درجات زيادة بعد نتيجة الثانوية العامة بـ4 شهور
ياسر جلال يوضح موقفه من الانتقادات على السوشيال ميديا ويقدّم اعتذاره الرسمي|فيديو
في ذكرى استشهاد المقدم محمد مبروك.. حكاية بطل فضح مخططات الإخوان وكشف جريمة التخابر
إبرام صفقات قتالية وأنظمة دفاع جوي.. أهداف زيارة زيلينسكي إلى فرنسا
زيلينسكي يوقع اتفاقية مع فرنسا للحصول على 100 طائرة رافال
لجان حصر قانون الإيجار القديم.. كم ستكون الزيادة بعد التقسيم؟
بنجلادش على صفيح ساخن.. حكم الإعدام ضد الشيخة حسينة يثير غضبًا دوليًا
الأرصاد: أمطار على الإسكندرية ومطروح مع تكاثر السحب المنخفضة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الكرملين يأمل في عقد قمة أخرى بين الرئيسين الروسي والأمريكي

ترامب وبوتين
ترامب وبوتين
محمد على

قال الكرملين، اليوم الاثنين، إنه يأمل في عقد قمة أخرى بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمجرد استكمال التحضيرات اللازمة.

كان بوتين وترامب قد التقيا آخر مرة في أغسطس الماضي في قمة في ألاسكا، حيث ناقشا حلا محتملا لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأعلن الزعيمان الشهر الماضي عن خطط لعقد قمة في بودابست، لكن ترامب ألغى القمة بعد فترة وجيزة، قائلا إن التوقيت لم يكن مناسبا.

وردًا على سؤال عما إذا كانت موسكو قد أضاعت فرصة، وما هي الظروف التي قد يُعقد فيها لقاء جديد بين بوتين وترامب، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحفيين: "لا نستطيع التنبؤ الآن بموعد ظهور هذه الظروف.. مع أننا جميعًا، بالطبع، مهتمون بظهورها عاجلًا وليس آجلًا".

وقال إن الجانبين اتفقا على أن القمة تتطلب إعدادا عميقا حتى تكون مثمرة.

وتابع "ولذلك، بمجرد اكتمال هذه الاستعدادات وتوفر الظروف لعقد القمة، فإننا نأمل أن تقام".

أعلن ترامب الشهر الماضي إلغاء قمة بودابست، مجددًا إحباطه من بوتين، قائلًا: "في كل مرة أتحدث فيها مع فلاديمير، أجري محادثات جيدة، ثم لا تُفضي إلى أي نتيجة". 

وفي 22 أكتوبر، فرض عقوبات على روسيا تتعلق بأوكرانيا - استهدفت شركتي النفط روسنفت ولوك أويل - لأول مرة في ولايته الثانية.

وقال ترامب أمس الأحد إن الجمهوريين في الولايات المتحدة يعملون على تشريع من شأنه فرض عقوبات على أي دولة تتعامل تجاريا مع روسيا - وهو ما قال بيسكوف إنه سيكون له تأثير سيء للغاية على موسكو.. سنرى كيف سيتطور مشروع القانون هذا وما هي التفاصيل المتعلقة به. 

وقال: "بالطبع، ستكون نظرتنا إليه سلبية للغاية".

وقد رفع ترامب بالفعل الرسوم الجمركية على السلع الهندية بشكل حاد، مشيرًا إلى مشتريات الهند من النفط الروسي، وهو ما وصفته موسكو بأنه بمثابة ضغوط تجارية غير قانونية.

الكرملين قمة الروسي و الأمريكي بوتن وترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الحادث

مرور المدينة المنورة يباشر حادث اصطدام حافلة تقل معتمرين هنود بشاحنة وقود

صورة أرشيفية

خيانة تهز سوهاج.. زوجة وعشيقها ينهيان حياة عامل داخل منزله خوفا من افتضاح أمرهما

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

أسعار الدواجن

البيض نزل 50 جنيها.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل فى الدعوى

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل في الدعوى

الحادث

مصرع 40 معتمرا هنديا فى حادث سير مروع بالسعودية.. فيديو

محمد صبري

بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك بسبب محمد صبري

الزمالك

يا ابنى خلاص إنسي..تريزيجيه يكشف رسالته لحسين الشحات بمباراة الزمالك

ترشيحاتنا

أرشيفية

نقابة التمريض تطلق حملة توعية كبرى بقانون المسؤولية الطبية بالمحافظات

السيد المسيح والأربعة مخلوقات الحية

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل بتذكار الأربعة مخلوقات الحية غير المتجسدين

القومي للمرأة يوقع بروتوكول تعاون مع بنك مصر لتعزيز الشمول المالي وتمكين المرأة

القومي للمرأة يوقع بروتوكول تعاون مع بنك مصر لتعزيز الشمول المالي وتمكين المرأة

بالصور

طرح إكسيد LX موديل 2025 في مصر

إكسيد LX
إكسيد LX
إكسيد LX

ألذ من المطاعم.. طريقة عمل برجر لحم بأسهل طريقة

طريقة عمل أحلى برجر لحم و بأسهل طريقة و أحسن من المطاعم
طريقة عمل أحلى برجر لحم و بأسهل طريقة و أحسن من المطاعم
طريقة عمل أحلى برجر لحم و بأسهل طريقة و أحسن من المطاعم

مقارنة بين شيفروليه 400 وفورد 400.. محركات القوة

محركات
محركات
محركات

عدد من الأسباب التي تؤدي لحدوث التشنج الفك| احذرها

عدد من الأسباب التي تؤدي لحدوث التشنج الفك| احذرها
عدد من الأسباب التي تؤدي لحدوث التشنج الفك| احذرها
عدد من الأسباب التي تؤدي لحدوث التشنج الفك| احذرها

فيديو

صورة من ختام الفعاليات

ختام فعاليات التدريب البحري المصري السعودى المشترك الموج الأحمر 8

4 نجمات يشعلن السوشيال

زواج من غير فرح.. 4 نجمات يشعلن السوشيال بدون فستان أبيض ولا زفة

سبب بكاء محمد صلاح في الحمام

من "يا فلاح" إلى أسطورة مصر.. محمد صلاح يسترجع ذكرياته مع مجدي يعقوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

المزيد