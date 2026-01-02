نيكول سابا تتألق في حفل رأس السنة بإطلالة ذهبية بالأسكندرية

تألقت الفنانة نيكول سابا، خلال الساعات الماضية في حفل رأس السنة الميلادية الجديدة بحفل كامل العدد في الأسكندرية.

وظهرت نيكول في إطلالة ذهبية رائعة أبهرت الجمهور بمجرد دخولها الحفل الذي أقيم بمدينة الأسكندرية بعد أن نفدت تذاكره قبل إقامته بعدة أيام.

نيكول سابا

وقدمت نيكول سابا، مجموعة من الأغنيات الحديثة والسابقة التي رددها الجمهور على مدار الحفل ليستمر الحفل حتى الساعات الأولى من صباح اليوم وسط تفاعل كبير من الجمهور.

نيكول سابا

أعمال نيكول سابا

وتستعد نيكول خلال الفترة القادمة لإطلاق مجموعة من الأغنيات بالإضافة لإحياء عدد من الحفلات داخل وخارج مصر.

وكانت نيكول احتفلت بالعام الجديد بأحدث أغنية لها باسم "تلج تلج" والتي أطلقتها عبر يوتيوب على طريقة الفيديو كليب.

نيكول سابا أغنية «تلج تلج»

وشهد الكليب الجديد مفاجأة خاصة من نيكول سابا، بظهور ابنتها «نيكول» وزوجها النجم يوسف الخال للمرة الأولى في أحد أعمالها الغنائية، وهو ما لاقى تفاعلاً واسعًا من جمهورها ومحبيها.

الأغنية من كلمات وألحان وتوزيع وإخراج شارل شلالا، الذي حرص على تقديم تجربة فنية مختلفة مع نيكول في عملها الجديد.

كلمات أغنية «تلج تلج»:

لما تغمض عيونك وتحلم لكتير بعيد

هيدا الميلاد

لما القدر يخونك وترجع توقف من جديد

هيدا الميلاد

لما الفرحة بدونك ما بتكمل بها العيد

هيدا الميلاد

هيدا هو العيد

حب من لون جديد

خلينا إيد بإيد

نغني سوا تلج تلج

لأعياد بتحلى لما تشتي

تلج تلج

والناس قلوبها دفياني

بالتلج تلج

خلّي قلبك أبيض

متل التلج تلج

جاي الحب بهالليلة

لما نشبك إيدينا ونهتم باللي حوالينا

هيدا الميلاد

لما العيلة تسهر على أمل لبكرا الأحلى

هيدا الميلاد

نتشارك ذكريات بزمن الأعياد

هيدا الميلاد

هيدا هو العيد

حب من لون جديد

خلينا إيد بإيد