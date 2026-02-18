قوات الإحتلال تحتجز ناشط مقدسي وتمنعه من أداء صلاتي العشاء والتروايح

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات الإحتلال الإسرائيلي احتجزت، الناشط المقدسي محمد أبو الحمص عند باب حطة، ومنعته من الدخول لأداء صلاتي العشاء والتروايح في المسجد الأقصى.

ومن جهة أخرى، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وانتشرت قوات الاحتلال بأعداد كبيرة، كما اقتحمت بآلياتها العسكرية بلدة بيت أمر، و توغلت بكثافة في منطقتي عصيدة والطربيقة في البلدة، وسط إطلاق لقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

وأضافت مصادر محلية، أن القوات داهمت منزل عائلة الشهيد وليد صبارنة، في منطقة عصيدة، بعد أن فرضت حصارا على المنطقة، وتقوم بحفر جدران المنزل تمهيدا لهدمه.