مصر تستعرض تجربتها في المفاوضات التجارية مع الشركاء الدوليين

مسلسل الست موناليزا الحلقة الأولى.. مي عمر تكتشف حقيقة أحمد مجدي بعد زواجهما
تهنئة رمضان 2026 .. أجمل 110 رسائل مكتوبة لا تنس أحبابك| صور
مفاجأة رمضان 2026.. 3 ساعات صيام في أقصى الشمال و14.5 ساعة في الجنوب
مسلسل رأس الأفعى الحلقة الأولى.. أمير كرارة يداهم وكرا للإرهابيين وانضمام محمود عزت للجماعة
المالية والاستثمار تؤكدان استمرار العمل بالموانئ والمنافذ الجمركية طوال أيام العام
رمضان مخزون استراتيجي من الخيرات.. أستاذ بأصول الدين يكشف أهداف "نورانيات قرآنية" على صدى البلد
نورانيات قرآنية.. أستاذ تفسير: نسلط الضوء على الدلالات التربوية والقيم السلوكية بالقرآن
قانون الإيجار القديم| إجراءات المالك حال رفض الإخلاء
دعاء استقبال شهر رمضان .. ردده يفتح أبواب السماء ويأتيك الخير من حيث لا تحتسب
حكم تمكين يتحول إلى مأساة| أسر المتهمين تكشف مفاجآت جديدة في سقوط محامية من شرفة منزل بالدقهلية
برامج دينية مش موجودة في أي قناة.. أحمد موسى يكشف خريطة صدى البلد خلال رمضان | بث مباشر
يديعوت أحرونوت: نتنياهو يؤجل الاجتماع الأمني.. وتوقعات بضرب إيران خلال أيام
هاجر رزق

استقبل السفير وائل حامد، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية ورئيس المكتب الوطني لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، يوم الأربعاء ١٨ فبراير، وفداً رفيع المستوى من لجنة الشئون السياسية بمجلس الشيوخ التايلاندي، وذلك لنقل التجربة المصرية في التفاوض على اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية.

تناول اللقاء التجربة المصرية التي استغرقت عدة سنوات للتفاوض بشأن اتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي وصولا إلى التوقيع عليها عام ٢٠٠١ ودخولها حيز النفاذ عام ٢٠٠٤، واستعراض الأطر المؤسسية التي انبثقت عن اتفاقية المشاركة والتي ساهمت في تعميق العلاقات المصرية الأوروبية خاصة التجارية حيث زاد معدل التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي من ١١،٨ مليار يورو عام ٢٠٠٤ إلى ٣٢،٥ مليار يورو عام ٢٠٢٤.

وأكد السفير وائل حامد أن نقل التجربة المصرية التفاوضية مع مملكة تايلاند يعكس التزام مصر بتعزيز تبادل المعرفة، والإسهام في دعم الدول الشريكة في إدارة مفاوضاتها التجارية بكفاءة واحترافية، بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية.

