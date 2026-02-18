مصر تستعرض تجربتها في المفاوضات التجارية مع الشركاء الدوليين

استقبل السفير وائل حامد، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية ورئيس المكتب الوطني لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، يوم الأربعاء ١٨ فبراير، وفداً رفيع المستوى من لجنة الشئون السياسية بمجلس الشيوخ التايلاندي، وذلك لنقل التجربة المصرية في التفاوض على اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية.

تناول اللقاء التجربة المصرية التي استغرقت عدة سنوات للتفاوض بشأن اتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي وصولا إلى التوقيع عليها عام ٢٠٠١ ودخولها حيز النفاذ عام ٢٠٠٤، واستعراض الأطر المؤسسية التي انبثقت عن اتفاقية المشاركة والتي ساهمت في تعميق العلاقات المصرية الأوروبية خاصة التجارية حيث زاد معدل التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي من ١١،٨ مليار يورو عام ٢٠٠٤ إلى ٣٢،٥ مليار يورو عام ٢٠٢٤.

وأكد السفير وائل حامد أن نقل التجربة المصرية التفاوضية مع مملكة تايلاند يعكس التزام مصر بتعزيز تبادل المعرفة، والإسهام في دعم الدول الشريكة في إدارة مفاوضاتها التجارية بكفاءة واحترافية، بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية.