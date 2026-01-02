روبي تُبهر جمهورها في حفل رأس السنة بـ أبو ظبي

أحيت الفنانة روبي حفل رأس السنة بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وسط حضور جماهيري كبير رُفع معه شعار كامل العدد.

وتألقت روبي بإطلالة مبهجة لافتة كعادتها، حيث خطفت أنظار الجمهور منذ لحظة صعودها على مسرح الحفل، وقدمت مجموعة من أشهر أغنياتها التي تفاعل معها الحضور بشكل كبير، من بينها: «بيداري كده»، «تاني»، «حتة تانية»، وغيرها من الأغنيات التي أشعلت أجواء الحفل.

وحرصت روبي على تهنئة جمهورها بالعام الجديد عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشرت مجموعة من الصور من الحفل وعلّقت عليها قائلة:

«كل سنة وأنتم طيبين وسنة سعيدة عليكم، ودائمًا فرحانين ومبسوطين، من حفل النيو يير في أبو ظبي مع الناس الجميلة اللي انبسطت بوجودي معاهم».

وتستعد روبي خلال الفترة المقبلة لإحياء جولة جديدة من الحفلات الغنائية، إلى جانب التحضير لطرح عدد من الأغنيات الجديدة.

حفل روبي

حفل روبي

أحدث أعمال روبي

أطلقت روبي قبل قليل عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب» ومنصات الموسيقى المختلفة أحدث أغنياتها التي تحمل عنوان «حقك عليّا»، على طريقة السينجل.

الأغنية الجديدة من كلمات حازم إكس وألحان فلسطيني وحازم إكس، وتوزيع فلسطيني. وتستعد روبي خلال الفترة المقبلة لطرح مجموعة جديدة من الأغنيات المنفردة، إلى جانب استعدادها لإحياء عدد من الحفلات داخل مصر وخارجها.