قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لمدة أسبوع.. تحويلات مرورية بمحور عين الحياة بالقاهرة
أمطار غزيرة تتسبب في فيضانات بإيران بعد جفاف وأزمة مياه
توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء العين السخنة بطاقة تداول 2 مليون طن سنويًا
من "يا فلاح" إلى أسطورة مصر.. محمد صلاح يسترجع ذكرياته مع مجدي يعقوب
الحبس 6 أشهر وغرامة 1500 جنيه عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني بالقانون
استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي.. الأسماء الجدد
نواب يشيدون ببيان الرئيس السيسي بشأن نزاهة الانتخابات البرلمانية: يبني جسورا من الثقة بين المواطنين ومؤسساتهم.. ويمهد لبرلمان قوي نابع من إرادة شعبية خالصة
بـ العلامة الكاملة| منتخب النرويج أقوى هجوم فى رحلة التأهل لـ المونديال
رسوم ترامب تفاقم التضخم وتربك الأسواق.. رهان اقتصادي ينقلب على الإدارة الأمريكية
البنك المركزي: قطعنا شوطا كبيرا في تنفيذ الهوية الوطنية الإلكترونية
الأعلى للإعلام يستدعي مسئولي حسابات بسمة وهبة وياسمين الخطيب وأبوالمعاطي زكي
البنك المركزي: الخدمات الإلكترونية المنفذة من الموبايل تجاوزت 11.7 تريليون جنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الدفاع الروسية: تحرير ثلاث بلدات في دونيتسك وخاركوف ودنيبروبتروفسك

الدفاع الروسية: تحرير ثلاث بلدات في دونيتسك وخاركوف ودنيبروبتروفسك
الدفاع الروسية: تحرير ثلاث بلدات في دونيتسك وخاركوف ودنيبروبتروفسك
أ ش أ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين، أن قواتها حررت بلدات غاي في دنيبروبتروفسك وبلاتونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية ودفوريتشانسكوي في خاركوف، وكبدت قوات كييف خسائر فادحة بالأرواح والعتاد.


وذكرت الدفاع الروسية في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"،أنه في مقاطعة دنيبروبتروفسكبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 215 عسكريا ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وسبع مركبات وثلاث قطع مدفعية ميدانية، وفي دونيتسك بلغت خسائر قوات كييف نحو 210 عسكريين ومركبتين قتاليتين مدرعتين و20 سيارة ومدفع ميدان ومحطتين للحرب الإلكترونية ومستودع ذخيرة.


وأضافت أن قوات الشمال كبدت القوات المسلحة الأوكرانية في خاركوف، خسائر في الأرواح بلغت نحو 150 جنديا ومركبتين قتاليتين مدرعتين و13 سيارة ومدفع ميدان ومستودع ذخيرة، فيما قضت مجموعة الغرب 230 جنديا ودبابة وثلاث مركبات قتالية مدرعة و24 سيارة ومدفع هاوتزر إل وأربعة مستودعات ذخيرة و10 محطات حرب إلكترونية، وفي كوبيانسك نحو 50 جنديا أوكرانيا وناقلة جند مدرعة ومركبة قتالية وأربع محطات حرب إلكترونية وسبع سيارات.


وأوضحت الدفاع الروسية أن قواتها تصدت لخمس هجمات لوحدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، انطلاقا من بلدة غريشينو في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكبدتها نحو 25 عسكريا أوكرانيا ومركبة قتالية مدرعة، وتواصل تدمير تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية المحاصرة في كراسنوأرميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وزارة الدفاع الروسية غاي في دنيبروبتروفسك بلاتونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية دفوريتشانسكوي في خاركوف خسائر فادحة بالأرواح وكالة الأنباء الروسية سبوتنيك خسائر القوات المسلحة الأوكرانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الحادث

مرور المدينة المنورة يباشر حادث اصطدام حافلة تقل معتمرين هنود بشاحنة وقود

صورة أرشيفية

خيانة تهز سوهاج.. زوجة وعشيقها ينهيان حياة عامل داخل منزله خوفا من افتضاح أمرهما

أسعار الدواجن

البيض نزل 50 جنيها.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل فى الدعوى

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل في الدعوى

الحادث

مصرع 40 معتمرا هنديا فى حادث سير مروع بالسعودية.. فيديو

بيراميدز

وعند الله تجتمع الخصوم.. لاعب بيراميدز يهاجم مسئولي النادي

محطة مترو المتحف المصري الكبير

موعد افتتاح محطة مترو المتحف المصري الكبير.. تفاصيل

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

شيخ الأزهر يستقبل وزير التعليم العالي التشادي ويناقشان تعزيز التعاون الدعوي والعلمي

جانب من اللقاء

بحضور المفتي.. ندوة«عودة الوعي الإسلامي الصحيح لدى شباب الجامعات» بـ مصر للعلوم والتكنولوجيا

جانب من اطلاق المبادرة

الأوقاف تنظم مبادرة صحتك أمانة للتوعية والكشف المبكر عن سرطان الثدي

بالصور

خطوات عملية لتقليل مخاطر أمراض القلب

خطوات عملية لتقليل مخاطر أمراض القلب
خطوات عملية لتقليل مخاطر أمراض القلب
خطوات عملية لتقليل مخاطر أمراض القلب

محافظ الشرقية يتفقد أعمال الرصف بشارع سعد زغلول بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بعد تصدرها التريند.. 10 صور لـ دينا الشربينى تكشف عن أسرار جمالها

دينا الشربينى
دينا الشربينى
دينا الشربينى

شقيقة عبير صبري.. بعد اعتذارها لـ دينا الشربيني | 5 معلومات لا تعلمها عن مروة صبري

بعد اعتذرها لـ دينا الشربينى..5 معلومات لا تعلمها عن مروة صبرى
بعد اعتذرها لـ دينا الشربينى..5 معلومات لا تعلمها عن مروة صبرى
بعد اعتذرها لـ دينا الشربينى..5 معلومات لا تعلمها عن مروة صبرى

فيديو

سبب بكاء محمد صلاح في الحمام

من "يا فلاح" إلى أسطورة مصر.. محمد صلاح يسترجع ذكرياته مع مجدي يعقوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

المزيد