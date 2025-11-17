أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين، أن قواتها حررت بلدات غاي في دنيبروبتروفسك وبلاتونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية ودفوريتشانسكوي في خاركوف، وكبدت قوات كييف خسائر فادحة بالأرواح والعتاد.



وذكرت الدفاع الروسية في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"،أنه في مقاطعة دنيبروبتروفسكبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 215 عسكريا ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وسبع مركبات وثلاث قطع مدفعية ميدانية، وفي دونيتسك بلغت خسائر قوات كييف نحو 210 عسكريين ومركبتين قتاليتين مدرعتين و20 سيارة ومدفع ميدان ومحطتين للحرب الإلكترونية ومستودع ذخيرة.



وأضافت أن قوات الشمال كبدت القوات المسلحة الأوكرانية في خاركوف، خسائر في الأرواح بلغت نحو 150 جنديا ومركبتين قتاليتين مدرعتين و13 سيارة ومدفع ميدان ومستودع ذخيرة، فيما قضت مجموعة الغرب 230 جنديا ودبابة وثلاث مركبات قتالية مدرعة و24 سيارة ومدفع هاوتزر إل وأربعة مستودعات ذخيرة و10 محطات حرب إلكترونية، وفي كوبيانسك نحو 50 جنديا أوكرانيا وناقلة جند مدرعة ومركبة قتالية وأربع محطات حرب إلكترونية وسبع سيارات.



وأوضحت الدفاع الروسية أن قواتها تصدت لخمس هجمات لوحدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، انطلاقا من بلدة غريشينو في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكبدتها نحو 25 عسكريا أوكرانيا ومركبة قتالية مدرعة، وتواصل تدمير تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية المحاصرة في كراسنوأرميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.