أمطار غزيرة تتسبب في فيضانات بإيران بعد جفاف وأزمة مياه

تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات في أجزاء من غرب إيران يوم الاثنين، بعد أشهر من الجفاف أدت إلى أسوأ أزمة مياه منذ عقود ودفعت السلطات إلى البدء في تلقيح السحب .

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية في البلاد تحذيرًا من فيضانات في ست محافظات غربية يوم الاثنين، وقالت إنها تتوقع هطول أمطار في 18 محافظة من أصل 31 محافظة إيرانية.

انخفضت مستويات هطول الأمطار في جميع أنحاء إيران بنسبة 85% عن المتوسط، مما أدى إلى استنزاف خزانات المياه وجفاف صنابير المياه، بما في ذلك في أجزاء من العاصمة طهران.

وقد ساهم سوء الإدارة وحفر الآبار غير القانوني والممارسات الزراعية غير الفعالة في تفاقم هذه الأزمة، التي تقول السلطات إنها تفاقمت أيضًا بسبب تغير المناخ.

تزيد ظروف الجفاف القاسية والمطولة من خطر حدوث فيضانات مفاجئة حيث يقلل الجفاف من قدرة التربة على امتصاص الماء.

شاركت وسائل الإعلام الإيرانية مقاطع فيديو لفيضانات خفيفة تحدث في بعض بلدات المحافظات الغربية مثل إيلام وكردستان.

يوم السبت، تمكنت إيران من إجراء أول عملية تلقيح للسحب هذا العام فوق مستجمع مياه بحيرة أرومية، في شمال غرب إيران وأبعد شمالًا من المناطق التي تم الإبلاغ عن حدوث فيضانات فيها، وفقًا لنادي الصحفيين الشباب (YJC).

تلقيح السحب هو عملية يتم فيها زرع مواد كيميائية في السحب لزيادة هطول الأمطار في بيئة تشكل فيها ندرة المياه مصدر قلق.

ومع ذلك، لا يمكن تطبيق هذه التقنية إلا عندما تتحسن الظروف البيئية ويمكن استخدامها .