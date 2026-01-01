ماتا اختناقا.. مصرع أب ونجله والعثور على جثتيهما داخل السيارة

شهدت مدينة قليوب بمحافظة القليوبية واقعة مأساوية حيث لقى اب ونجله مصرعهما إثر اختناقهما بالغاز داخل سيارتهما داخل أحد الجراجات.



وتم نقل الجثامين إلى المستشفى وأمرت النيابة بالتصريح بدفن الجثث بعد توقيع الكشف الطبي عليها وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

بلاغا بالواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بلاغا بالواقعة وبالانتقال والفحص تبين وفاة كل من أحمد عبد العاطي خلف ونجله عبدالله خنقا بالغاز داخل سيارتهما.

من ناحية أخرى شيع أهالى قرية سنديون المتوفين فى مقابر الأسرة وسط حالة من الحزن أصابت الجميع مؤكدين بأن الراحلين كانوا يتمتعان بالسمعة الطيبة.