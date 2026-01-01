قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تموين القليوبية: صرف 524 مليون رغيف وتحرير 2533 محضرا وضبط 54 طن مواد غذائية

وكيل وزارة التموين بالقليوبية
وكيل وزارة التموين بالقليوبية
إبراهيم الهواري

كشفت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية،  حصاد ما تم إنجازه خلال شهر ديسمبر من العام الماضي 2025، وذلك تنفيذاً للتعليمات الصادرة عن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، حيث تم تكثيف الحملات وتشديد الرقابة علي جميع الأنشطة التجارية والمخابز والأسواق.

وأكد الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل الوزارة مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، أنه تم صرف 524 مليون رغيف خبز بلدي مدعم بالبطاقات التموينية للمستفيدين بمعدل صرف يومي 17 مليون رغيف / يوم، من خلال 2200 مخبز بلدي مدعم، وتم صرف كمية 18 ألف طن من خلال 10 مطاحن بنطاق دائرة المحافظة.

المقررات التموينية 

وقال إنه تم صرف مقررات تموينية خلال شهر ديسمبر 2025 بنسبة 99% بموجب البطاقات التموينية وصرف سلع من المنافذ التموينية بمبلغ 159 مليون ومبلغ 878 ألف جنيه، فارق نقاط الخبز لبطاقات تموينية قام أصحابها بتوفير جزء من حصة الخبز المقررة لهم من الشهر الماضي.


كما أكد انتظام عمل محطات الخدمة بالأسعار المقررة بدون أي مشاكل أو عوائق ورصد توفر جميع المواد البترولية "سولار، بنزين بأنواعه" على مستوى المحافظة، ويتم التعامل بشكل فوري مع أى شكوي في هذا الشأن وعمل مستودعات البوتاجاز، وتعمل الحملات بشكل مستمر لمتابعة سير العمل فى محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز والالتزام بالأسعار الجديدة.

وأوضح وكيل الوزارة، أنه تم الرد على إجمالي 114 شكوى مقدمة ببوابة منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، و10 شكاوى مقدمة عن طريق المحافظة والوزارة والجهات الأخرى المختلفة خاصة ببطاقات تموينية، وإضافة أبناء مواليد ومخابز ومستودعات بوتاجاز .

وأضاف أنه تم تحرير إجمالي 2533 محضرا ومخالفة تموينية، وذلك على النحو التالي: تم تحرير 1806 مخالفات تموينية، منها إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وإنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم وجود ميزان، وعدم وجود قائمة تشغيل، وتصرف المخابز في الدقيق، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم نظافة مخبز، وعدم وجود سجلات، وغيرها.

كما تم تحرير 685 محضرا تموينيا، منها سلع منتهية الصلاحية، وعدم إعلان عن الأسعار، وعدم وجود فواتير، وإدارة منشأة بدون ترخيص، وبيع أزيد من السعر، وغلق بدالين تموينيين في المواعيد الرسمية، وغيرها.

وكذلك تحرير 42 محضرا تموينيا لعدم انتظام القيد في سجل 21 بترول، وعدم إعلان مستودعات بوتاجاز، وغلق بدالين تموينيين، وضبط 10 أطنان لحوم ودواجن، وضبط 11 طن دقيق بلدي مدعم محظور التداول بالأسواق، وضبط 13 طن دقيق 72%، وضبط 7 أطنان أرز، وضبط 16 ألف قطعة حلوى ولوليتا غير معلوم مصدرها، وضبط 5 أطنان زيت بدون بيانات، وضبط 4154 علبة سجائر غير معلوم مصدرها.

