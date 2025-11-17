أزمة أمنية في بريطانيا.. داعش يجند الشباب باستخدام الذكاء الاصطناعي

بدأ تنظيم داعش باستخدام الذكاء الاصطناعي لتجنيد الجهاديين البريطانيين لأول مرة ، وفقا لتقرير نشرته صحيفة التلغراف.

ويُثير استخدام التنظيم للذكاء الاصطناعي قلقا بالغا لدى جهازي الاستخبارات البريطانيين (MI5) و(MI6)، اللذين يخشيان من عودة داعش والقاعدة في الشرق الأوسط والقرن الأفريقي.

قال رئيس جهاز المخابرات البريطاني (MI5)، كين مكالوم، في تقريره السنوي حول التهديدات الشهر الماضي، إن "تنظيمي داعش والقاعدة يزدادان طموحا من جديد ، مستغلين عدم الاستقرار في الخارج لترسيخ موطئ قدم".

وأضاف أن كلا التنظيمين يشجعان ويحرضان، بشكل مباشر وغير مباشر، مهاجمين محتملين في الغرب.

في إطار استهدافه أوروبا، أطلق داعش حملة تجنيد جديدة للمقاتلين الأجانب للانضمام إلى صفوفه في سوريا. قبل عقد من الزمن، جنّد التنظيم نحو 30 ألف مقاتل أجنبي، من بينهم 900 بريطاني، عبر مقاطع فيديو. والآن، يستخدم التنظيم تقنيات متطورة لنشر رسالته.

يستخدم دعاة التنظيم الذكاء الاصطناعي لترجمة وتوزيع وثائق عربية، مثل مقالات من صحيفة التنظيم الأسبوعية، إلى عشرات اللغات الأخرى فورًا. يُنشر المحتوى على فيسبوك وغيره من منصات التواصل الاجتماعي، ليصل إلى جمهور واسع قبل تحديده وإزالته.

تتزايد المخاوف من انضمام جيل جديد من الشباب البريطانيين إلى التنظيم. في الأسبوع الماضي، أُلقي القبض على شاب يبلغ من العمر 18 عاما من جنوب لندن في مطار جاتويك أثناء محاولته ركوب طائرة متجهة إلى إسطنبول. ويُشتبه في أنه كان يخطط لعبور الحدود إلى سوريا والانضمام إلى داعش.