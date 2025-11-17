قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نواب يشيدون ببيان الرئيس السيسي بشأن نزاهة الانتخابات البرلمانية: يبني جسورا من الثقة بين المواطنين ومؤسساتهم.. ويمهد لبرلمان قوي نابع من إرادة شعبية خالصة
بـ العلامة الكاملة| منتخب النرويج أقوى هجوم فى رحلة التأهل لـ المونديال
رسوم ترامب تفاقم التضخم وتربك الأسواق.. رهان اقتصادي ينقلب على الإدارة الأمريكية
البنك المركزي: قطعنا شوطا كبيرا في تنفيذ الهوية الوطنية الإلكترونية
الأعلى للإعلام يستدعي مسئولي حسابات بسمة وهبة وياسمين الخطيب وأبوالمعاطي زكي
البنك المركزي: الخدمات الإلكترونية المنفذة من الموبايل تجاوزت 11.7 تريليون جنيه
القبض على سائق تسبب في مصرع 3 تلاميذ بأسيوط
الزمالك: لا عروض لرحيل بيزيرا واتجاه لتسويق لاعبين آخرين
غرامات مترو الأنفاق 2025.. تعرف عليها
الأوقاف: مصر كانت وستظل حاضنة لفن التلاوة.. ونشعر بالفخر بنجاح المسابقة
تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. الوطنية للانتخابات تعقد مؤتمرا اليوم حول نتائج الجولة الأولى
مجدي يعقوب يروي تفاصيل لأول مرة عن مرحلة الطفولة وحبه للطب
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار العالم

أزمة أمنية في بريطانيا.. داعش يجند الشباب باستخدام الذكاء الاصطناعي

رئيس جهاز المخابرات البريطاني
فرناس حفظي

بدأ تنظيم داعش باستخدام الذكاء الاصطناعي لتجنيد الجهاديين البريطانيين لأول مرة ، وفقا لتقرير نشرته صحيفة التلغراف. 

ويُثير استخدام التنظيم للذكاء الاصطناعي قلقا بالغا لدى جهازي الاستخبارات البريطانيين (MI5) و(MI6)، اللذين يخشيان من عودة داعش والقاعدة في الشرق الأوسط والقرن الأفريقي.

قال رئيس جهاز المخابرات البريطاني (MI5)، كين مكالوم، في تقريره السنوي حول التهديدات الشهر الماضي، إن "تنظيمي داعش والقاعدة يزدادان طموحا من جديد ، مستغلين عدم الاستقرار في الخارج لترسيخ موطئ قدم". 

وأضاف أن كلا التنظيمين يشجعان ويحرضان، بشكل مباشر وغير مباشر، مهاجمين محتملين في الغرب.

في إطار استهدافه أوروبا، أطلق داعش حملة تجنيد جديدة للمقاتلين الأجانب للانضمام إلى صفوفه في سوريا. قبل عقد من الزمن، جنّد التنظيم نحو 30 ألف مقاتل أجنبي، من بينهم 900 بريطاني، عبر مقاطع فيديو. والآن، يستخدم التنظيم تقنيات متطورة لنشر رسالته.

يستخدم دعاة التنظيم الذكاء الاصطناعي لترجمة وتوزيع وثائق عربية، مثل مقالات من صحيفة التنظيم الأسبوعية، إلى عشرات اللغات الأخرى فورًا. يُنشر المحتوى على فيسبوك وغيره من منصات التواصل الاجتماعي، ليصل إلى جمهور واسع قبل تحديده وإزالته.

تتزايد المخاوف من انضمام جيل جديد من الشباب البريطانيين إلى التنظيم. في الأسبوع الماضي، أُلقي القبض على شاب يبلغ من العمر 18 عاما من جنوب لندن في مطار جاتويك أثناء محاولته ركوب طائرة متجهة إلى إسطنبول. ويُشتبه في أنه كان يخطط لعبور الحدود إلى سوريا والانضمام إلى داعش.

داعش الذكاء الاصطناعي رئيس جهاز المخابرات البريطاني السير كين مكالوم الشباب البريطانيين جنوب لندن

صورة أرشيفية

خيانة تهز سوهاج.. زوجة وعشيقها ينهيان حياة عامل داخل منزله خوفا من افتضاح أمرهما

جانب من الحادث

مرور المدينة المنورة يباشر حادث اصطدام حافلة تقل معتمرين هنود بشاحنة وقود

أسعار الدواجن

البيض نزل 50 جنيها.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل فى الدعوى

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل في الدعوى

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

بيراميدز

وعند الله تجتمع الخصوم.. لاعب بيراميدز يهاجم مسئولي النادي

محطة مترو المتحف المصري الكبير

موعد افتتاح محطة مترو المتحف المصري الكبير.. تفاصيل

صلاة الفجر

ماذا تفعل بعد صلاة الفجر؟.. 5 أعمال أمر بها الرسول

جانب من اطلاق المبادرة

الأوقاف تنظم مبادرة صحتك أمانة للتوعية والكشف المبكر عن سرطان الثدي

جانب من الاحتفالية

المنظمة العالمية لخريجي الأزهر تحتفى بمرور 18 عامًا على تأسيسها

مجمع البحوث الإسلامية

البحوث الإسلامية يطلق المسابقة الثقافية لوعاظ الأزهر وواعظاته حول القضايا الأسرية

خطوات عملية لتقليل مخاطر أمراض القلب

محافظ الشرقية يتفقد أعمال الرصف بشارع سعد زغلول بالزقازيق

بعد تصدرها التريند.. 10 صور لـ دينا الشربينى تكشف عن أسرار جمالها

شقيقة عبير صبري.. بعد اعتذارها لـ دينا الشربيني | 5 معلومات لا تعلمها عن مروة صبري

