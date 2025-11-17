أوروسولا تطرح 3 خيارات لتمويل أوكرانيا تتضمن الأصول الروسية

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في رسالة إلى أعضاء الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين بوجود ثلاثة خيارات لتلبية احتياجات أوكرانيا التمويلية، بما في ذلك قرض باستخدام الأصول الروسية المجمدة، مع إمكانية الجمع بينها.

وقالت فون دير لاين في رسالة : "حددنا ثلاثة خيارات رئيسية، وهي: دعم تُموّله الدول الأعضاء عبر منح، أو قرض محدود العائد يُموّل من خلال اقتراض الاتحاد من الأسواق

المالية، أو قرض محدود العائد مرتبط بالأرصدة النقدية للأصول المجمدة".

وفي ورقة خيارات مرفقة بالرسالة، أضافت فون دير لاين أن "الخيارات الثلاثة ليست متنافية بل يمكن دمجها أو تطبيق أحدها بالترتيب.