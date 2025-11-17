قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء العين السخنة بطاقة تداول 2 مليون طن سنويًا
من "يا فلاح" إلى أسطورة مصر.. محمد صلاح يسترجع ذكرياته مع مجدي يعقوب
الحبس 6 أشهر وغرامة 1500 جنيه عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني بالقانون
استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي.. الأسماء الجدد
نواب يشيدون ببيان الرئيس السيسي بشأن نزاهة الانتخابات البرلمانية: يبني جسورا من الثقة بين المواطنين ومؤسساتهم.. ويمهد لبرلمان قوي نابع من إرادة شعبية خالصة
بـ العلامة الكاملة| منتخب النرويج أقوى هجوم فى رحلة التأهل لـ المونديال
رسوم ترامب تفاقم التضخم وتربك الأسواق.. رهان اقتصادي ينقلب على الإدارة الأمريكية
البنك المركزي: قطعنا شوطا كبيرا في تنفيذ الهوية الوطنية الإلكترونية
الأعلى للإعلام يستدعي مسئولي حسابات بسمة وهبة وياسمين الخطيب وأبوالمعاطي زكي
البنك المركزي: الخدمات الإلكترونية المنفذة من الموبايل تجاوزت 11.7 تريليون جنيه
القبض على سائق تسبب في مصرع 3 تلاميذ بأسيوط
الزمالك: لا عروض لرحيل بيزيرا واتجاه لتسويق لاعبين آخرين
أخبار العالم

دلياني: شبكات صهيونية أمريكية تقود قمع الأصوات المناهضة للإبادة الاسرائيلية

ديمتري دلياني
ديمتري دلياني
فرناس حفظي

قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، إن منظومة النفوذ الصهيوني داخل الولايات المتحدة تعمل بآليات سياسية وإدارية وأمنية معقدة، يقودها أفراد ومنظمات تتحرك بانتظام داخل مراكز النفوذ الاقتصادي، ومؤسسات الحكم والقضاء والإعلام، لحماية دولة الإبادة الاسرائيلية من اي معارضة لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها بحق شعبنا.

وأضاف القيادي الفتحاوي أن شخصيات صهيونية داعمة لجرائم الابادة الاسرائيلية مثل آدم ميلستين، وجوناثان غرينبلات، ومورتون كلاين، ومريام أدلسون، ورون توروسيان، تعمل من خلال اجسام منظمة تشمل "رابطة مكافحة التشهير"، و "ستاند وذ أس"، و "كاناري ميشن"، ومركز "براندايس"، و "بيطار-الولايات المتحدة"، و "شورات هدين"، و "إن جي أو مونيتور"، و "إم ترتسو"، وغيرها من المنظمات الصهيونية المؤيدة للإبادة، لتصنيع الضغوطات التي تُستخدم لاستهداف كل صوت يدافع عن حقوق شعبنا ويرفض جرائم الاحتلال.

وأوضح دلياني أن السجلات الفدرالية الأمريكية تكشف استخدام أكثر من ١٠٠٠ ملف سياسي أنتجتها هذه المجموعات الصهيونية في إجراءات قضائية وإدارية حكومية لمعاقبة نشطاء وطلبة وأكاديميين بسبب مواقفهم الإنسانية السلمية الداعمة لحقوق شعبنا ورفضهم جرائم دولة الإبادة الإسرائيلية.

 وأشار إلى أن هذه الملفات تضم أكثر من ٦٠٠ عملية مراقبة نفّذتها هذه المنظمات الصهيونية وتم اعتمادها من قِبَل أجهزة الدولة الأمريكية، ما صنع مناخا عدائيا تجرم فيه حرية التعبير عن التضامن مع شعبنا ويتحول فيه التحريض الصهيوني إلى إرهاب مباشر، كما في مأساة ذبح الطفل الشهيد وديع  الفيومي البالغ ٦ أعوام في ولاية إيلينوي وإطلاق النار على ٣ طلبة جامعيين فلسطينيين يرتدون الكوفية في ولاية فيرمونت، وهي جرائم تجسد امتداد الإرهاب الصهيوني إلى الداخل الأمريكي.

وختم المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح بالتأكيد أن هذه الضغوط والملاحقات وحملات التشويه وجرائم الإرهاب الصهيوني تخدم سياسات دولة الإبادة الإسرائيلية من خلال إسكات كل صوت يرفض قمع شعبنا وإبادته، وأن التصدي لهذه المنظومة واجب أخلاقي ووطني لحماية حقنا الطبيعي في النضال ضد جرائم الإبادة الإسرائيلية في غزة.

ديمتري دلياني عضو المجلس الثوري تيار الإصلاح الديمقراطي حركة فتح

