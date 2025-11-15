الكرملين: بوتين تحدث مع نتنياهو حول البرنامج النووي الإيراني

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيرا إلى أنهما ناقشا الوضع في الشرق الأوسط والتطورات في غزة والبرنامج النووي الإيراني والوضع في سوريا.

تربط موسكو علاقات وثيقة بطهران، وقد أدانت الضربات الأمريكية والإسرائيلية على المواقع النووية الإيرانية في وقت سابق من هذا العام، والتي نُفذت بهدف معلن هو منع طهران من امتلاك قنبلة نووية بينما تنفي إيران تصنيع سلاح نووي.

و في وقت سابق، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف ردا على سؤال من الصحفيين حول رؤية روسيا لتطورات الأحداث حول البرنامج النووي الإيراني وما إذا كانت موسكو ستعزز علاقاتها مع طهران:"روسيا مستعدة بالتأكيد لتوسيع التعاون مع إيران في جميع المجالات. إيران شريكتنا، وعلاقاتنا تتطور بشكل ديناميكي للغاية".

وقال بيسكوف إن الدول الأوروبية تمارس "ضغوطا مفرطة" على إيران فيما يتعلق بالمفاوضات بشأن برنامجها النووي، مضيفا أن الوضع "معقد للغاية".

من المقرر أن يلتقي مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني في وقت لاحق من اليوم الاثنين، بعد أقل من أسبوع من لقاء لاريجاني مع رئيس الكرملين وتسليمه رسالة من المرشد الإيراني علي خامنئي.

وقّع بوتين ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان اتفاقية شراكة استراتيجية في يناير، على الرغم من أن الاتفاقية لا تتضمن بندًا يتعلق بالدفاع المشترك.

تؤكد موسكو أنها تزود طهران بالمعدات العسكرية بشكل قانوني، بينما زودت إيران روسيا بطائرات بدون طيار لاستخدامها في حربها في أوكرانيا .

وقعت شركة الطاقة النووية الروسية العملاقة روساتوم صفقة بقيمة 25 مليار دولار الشهر الماضي مع إيران لبناء أربع محطات للطاقة النووية في البلاد، التي تعاني من نقص في الكهرباء ولا يوجد بها حاليا سوى محطة طاقة نووية عاملة واحدة، بنتها روسيا في مدينة بوشهر الجنوبية.