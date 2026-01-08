تصل لـ25%.. اتحاد منتجي الدواجن يكشف مفاجأة في الأسعار قبل رمضان

مع اقتراب شهر رمضان الكريم، تتزايد المخاوف بين المواطنين حول احتمالية ارتفاع أسعار الدواجن والبيض، خاصة مع الطلب الموسمي المتزايد خلال الأعياد ومناسبات الإفطار.

وفي الوقت الذي يترقب فيه العديد من الأسر الأسعار، جاء الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، ليطمئن المواطنين،مؤكداً أن هذه المخاوف مبالغ فيها إلى حد كبير، موضحًا أن الإنتاج هذا العام يشهد زيادة ملحوظة، ما يساهم في استقرار الأسعار ويحد من أي ارتفاعات مفاجئة قبل الشهر الكريم.

زيادة الإنتاج بنسبة 20 إلى 25%

وأضاف الدكتور ثروت الزيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد ونانسي نور، مقدمي برنامج «ستوديو إكسترا» عبر قناة إكسترا نيوز، أن الإنتاج هذا العام يشهد زيادة تتراوح بين 20 و25% مقارنة بنفس الفترة من يناير 2025، بما في ذلك زيادة إنتاج الكتكوت بنسبة 30-35%، ما يعكس تحسن الأداء الإنتاجي في قطاع الدواجن.

العوامل المؤثرة في استقرار الأسعار

وأشار الزيني إلى أن انتظام النقد الأجنبي، واستقرار أسعار الأعلاف، والمخزون الاستراتيجي، ودورات الإنتاج المستمرة طوال العام، كلها عوامل أسهمت في ارتفاع الإنتاج. وأكد أن العرض والطلب هما المحددان الرئيسيان لأسعار الدواجن والبيض الطازج، باعتبارهما سلعًا حية لا يمكن تخزينها لفترات طويلة.

أسعار الدواجن والبيض الحالية أقل من العام الماضي

وتناول نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن تطور أسعار السلع على مدار الأشهر الماضية، موضحًا أن أسعار هذا العام أقل بكثير من نفس الفترة في 2025، حيث بلغ سعر كرتونة البيض 118-119 جنيهًا مقارنة بـ160 جنيهًا العام الماضي، فيما وصل سعر الدواجن إلى 74-75 جنيهًا مقابل 97-98 جنيهًا، ما يعكس وفرة المعروض واستقرار الأسعار.

ارتفاع موسمي مرتبط بالمناسبات

وأكد الدكتور ثروت الزيني أن أي ارتفاع محدود في الأسعار خلال الفترة الحالية مرتبط بالطلب الموسمي في الأعياد وفطار الأخوة الأقباط، مشيرًا إلى أن الأسعار عادة ما تتراجع بعد انتهاء هذه المناسبات، لتعود إلى التوازن الطبيعي مع حجم الإنتاج الكبير المتاح في الأسواق.