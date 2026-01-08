قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحكومة تتلقي 179 ألف شكوي واستغاثة من المواطنين خلال ديسمبر
«أوكرانيا»: معاناة نحو 800 ألف شخص من انقطاع التيار الكهربائي في دنيبروبيتروفسك
لماذا قررت التعليم إعادة امتحان البرمجة لبعض طلاب أولى ثانوي؟| المواعيد
بدء مُحاكمة المتهمين بالإهمال فى وفاة الطفل السبّاح يوسف محمد .. بعد قليل
ترامب: خطط أمريكية لاستغلال النفط الفنزويلي وإعادة بناء البلاد
سكودا أوكتافيا أوتوماتيك سعرها 750 ألف جنيه
الاتحاد الأوروبي يدعو إلى الاستعداد لمواجهة مباشرة مع الرئيس الأمريكي
شلل مرورى على الطريق الزراعي بسبب انقلاب سيارة نقل أعلى كوبرى قها
تشكيل آرسنال ضد ليفربول المتوقع في قمة الدوري الإنجليزي
مسلسلات رمضان 2026.. كل ما تريد معرفته عن مسلسل توابع والقنوات الناقلة
وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يستغيث بالغرب لحماية الأقليات الكردية في سوريا
بتكلفة 129 مليون جنيه.. «التنمية المحلية» تعلن مفاجأة لسكان 3 محافظات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أسعار الدواجن اليوم 8 يناير.. كيلو الفراخ البيضاء بكام؟

أسعار الفراخ اليوم 8 يناير 2026
أسعار الفراخ اليوم 8 يناير 2026
رشا عوني

يستعرض موقع صدى البلد أسعار الفراخ اليوم 8 يناير 2026 وفقاً لبورصة الدواجن وفي الأسواق المحلية ..


 

سعر الفراخ البيضاء اليوم

بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع نحو 76 جنيهًا، بينما يصل متوسط السعر للمستهلك داخل محال التجزئة إلى حوالي 88 جنيهًا للكيلو
 

اسعار الفراخ البيضاء اليوم 

سعر الفراخ الحمراء الساسو اليوم

بلغ سعر كيلو الفراخ الحمراء  في سوق الجملة نحو 92 جنيهًا، بينما تراوحت أسعار البيع للمستهلك داخل الأسواق عند متوسط 102 جنيه للكيلو،
 

سعر الفراخ البلدي اليوم

سجل كيلو الفراخ البلدي في المزارع نحو 110 جنيهات، بينما استقر سعر البيع النهائي للمستهلك عند مستوى 120 جنيهًا للكيلو. 
 

سعر كيلو البانيه اليوم

بلغ متوسط سعر كيلو البانيه اليوم بين 190 و200 جنيه حسب اختلاف الأسواق ومنافذ البيع.
 

سعر البانيه اليوم 

سعر كرتونة البيض اليوم

سجلت أسعار البيض اليوم الخميس 8 يناير 2026 ارتفاعًا طفيفًا، حيث بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر نحو 122 جنيهًا جملة، لتباع للمستهلك بنحو 132 جنيهًا بزيادة 3 جنيهات. 

كما سجلت كرتونة البيض الأبيض نفس السعر عند 122 جنيهًا جملة، لتباع للمستهلك أيضًا بسعر 132 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

• الكتكوت الأبيض (قطعان): من 11 إلى 11.5 جنيهًا
• كتكوت الساسو: من 14 إلى 15 جنيهًا
• كتكوت الساسو بيور: من 15 إلى 16 جنيهًا
• الكتكوت البلدي الحر: من 7 إلى 8 جنيهات
• الكتكوت البلدي المشعر: من 8.5 إلى 9 جنيهات
• الكتكوت الهجين: من 10 إلى 11 جنيهًا
• الكتكوت جيل ثاني: من 12 إلى 13 جنيهًا

هل يصل سعر كيلو الفراخ 100 جنيه في رمضان ؟

وجه الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، رسائل طمأنة وتحذير في الوقت نفسه، موضحاً العوامل التي تتحكم في بورصة الدواجن خلال الفترة المقبلة، وكيفية السيطرة على الأسعار قبل ذروة الاستهلاك في الشهر الكريم.

وكشف الزيني عن رؤية الاتحاد لمستقبل الأسعار، مشيراً إلى أن زيادة المعروض هي الضمان الوحيد لعدم الوصول إلى أرقام قياسية.

 وقال إن توقع وصول سعر الدواجن إلى 100 جنيه غير واقعي في ضوء تكلفة الإنتاج الحالية، مؤكدًا أن السوق تتمتع بعوامل توازن تساعد في استقرار الأسعار.

توافر الأعلاف والكتاكيت واستقرار الإنتاج

وأضاف نائب رئيس الاتحاد أن استقرار الأسعار مرتبط بشكل مباشر بتوافر مستلزمات الإنتاج مثل الأعلاف والكتاكيت، مؤكدًا أن الدورة الإنتاجية عادت للعمل بشكل أفضل، ما سيساهم في توازن السوق ووفرة المنتج في جميع المحافظات.

زيادة الطلب في رمضان

وأشار الزيني إلى أن شهر رمضان يشهد زيادة في استهلاك الدواجن بنسبة تتراوح بين 30% و35%، وهو ما يتطلب استعداداً خاصاً من المنتجين والجهات الرقابية لضمان عدم حدوث أي قفزات غير مبررة في الأسعار.

اسعار الفراخ اليوم اسعار الدواجن اليوم سعر البانيه اليوم ارتفاع اسعار الدواجن سعر طبق البيض اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار الذهب اليوم 7 يناير

عيار 21 يرتفع.. أسعار الذهب الآن 7 يناير

الإعلامية لما جبريل

استقالة المذيعة لما جبريل من قناة اكسترا نيوز .. تفاصيل

الأرصاد

حالة من عدم الاستقرار.. الأرصاد تحذر: موجة جديدة من انخفاض شديد في الحرارة

أسعار الدواجن

الكتكوت بـ 35 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الخميس 8 يناير

الارصاد

الأرصاد تحذر من طقس الخميس.. شبورة كثيفة صباحا وأمطار رعدية ليلا

دواجن

منتجي الدواجن يكشف مفاجأة عن الأسعار قبل رمضان.. هل تصل 90 جنيها؟

حمزة عبد الكريم

موهبة حقيقية.. مدرب منتخب مصر يكشف سبب اختيار برشلونة لحمزة عبد الكريم

مواعيد صرف منحة العمالة غير المنتظمة يناير 2026 وقيمتها وشروط الاستحقاق

مواعيد صرف منحة العمالة غير المنتظمة يناير 2026 وقيمتها وشروط الاستحقاق

ترشيحاتنا

محافظ أسيوط يتفقد مدرسة الأمل الفنية الثانوية بنات للصم وضعاف السمع ضمن خطة تطوير مدارس ذوي الهمم

محافظ أسيوط يطمئن على أعمال تطوير مدرسة الأمل بنات للصم وضعاف السمع

محافظ الغربية

محافظ الغربية يتفقد ونش الإغاثة المرورية للتدخل السريع ورفع كفاءة التعامل مع الحوادث والأعطال

محافظ أسيوط يستقبل الطفل زياد حنفي محي

في بادرة إنسانية.. محافظ أسيوط يستقبل طفلًا كفيفًا وأسرته ويتكفل بعلاجه

بالصور

مسلسلات رمضان 2026.. كل ما تريد معرفته عن مسلسل توابع والقنوات الناقلة

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

مش بس مسلوق.. طرق مبتكرة لتقديم البروكلي بمذاق شهي

بروكلي
بروكلي
بروكلي

بسيطة وأنيقة.. مي عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية

مى عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية
مى عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية
مى عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية

لم تخجل .. التفاصيل الكاملة عن مرض لقاء سويدان بعد تصدرها التريند

لقاء سويدان
لقاء سويدان
لقاء سويدان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد