أسعار الدواجن اليوم 8 يناير.. كيلو الفراخ البيضاء بكام؟

يستعرض موقع صدى البلد أسعار الفراخ اليوم 8 يناير 2026 وفقاً لبورصة الدواجن وفي الأسواق المحلية ..





سعر الفراخ البيضاء اليوم

بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع نحو 76 جنيهًا، بينما يصل متوسط السعر للمستهلك داخل محال التجزئة إلى حوالي 88 جنيهًا للكيلو



اسعار الفراخ البيضاء اليوم

سعر الفراخ الحمراء الساسو اليوم

بلغ سعر كيلو الفراخ الحمراء في سوق الجملة نحو 92 جنيهًا، بينما تراوحت أسعار البيع للمستهلك داخل الأسواق عند متوسط 102 جنيه للكيلو،



سعر الفراخ البلدي اليوم

سجل كيلو الفراخ البلدي في المزارع نحو 110 جنيهات، بينما استقر سعر البيع النهائي للمستهلك عند مستوى 120 جنيهًا للكيلو.



سعر كيلو البانيه اليوم

بلغ متوسط سعر كيلو البانيه اليوم بين 190 و200 جنيه حسب اختلاف الأسواق ومنافذ البيع.



سعر البانيه اليوم

سعر كرتونة البيض اليوم

سجلت أسعار البيض اليوم الخميس 8 يناير 2026 ارتفاعًا طفيفًا، حيث بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر نحو 122 جنيهًا جملة، لتباع للمستهلك بنحو 132 جنيهًا بزيادة 3 جنيهات.

كما سجلت كرتونة البيض الأبيض نفس السعر عند 122 جنيهًا جملة، لتباع للمستهلك أيضًا بسعر 132 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

• الكتكوت الأبيض (قطعان): من 11 إلى 11.5 جنيهًا

• كتكوت الساسو: من 14 إلى 15 جنيهًا

• كتكوت الساسو بيور: من 15 إلى 16 جنيهًا

• الكتكوت البلدي الحر: من 7 إلى 8 جنيهات

• الكتكوت البلدي المشعر: من 8.5 إلى 9 جنيهات

• الكتكوت الهجين: من 10 إلى 11 جنيهًا

• الكتكوت جيل ثاني: من 12 إلى 13 جنيهًا

هل يصل سعر كيلو الفراخ 100 جنيه في رمضان ؟

وجه الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، رسائل طمأنة وتحذير في الوقت نفسه، موضحاً العوامل التي تتحكم في بورصة الدواجن خلال الفترة المقبلة، وكيفية السيطرة على الأسعار قبل ذروة الاستهلاك في الشهر الكريم.

وكشف الزيني عن رؤية الاتحاد لمستقبل الأسعار، مشيراً إلى أن زيادة المعروض هي الضمان الوحيد لعدم الوصول إلى أرقام قياسية.

وقال إن توقع وصول سعر الدواجن إلى 100 جنيه غير واقعي في ضوء تكلفة الإنتاج الحالية، مؤكدًا أن السوق تتمتع بعوامل توازن تساعد في استقرار الأسعار.

توافر الأعلاف والكتاكيت واستقرار الإنتاج

وأضاف نائب رئيس الاتحاد أن استقرار الأسعار مرتبط بشكل مباشر بتوافر مستلزمات الإنتاج مثل الأعلاف والكتاكيت، مؤكدًا أن الدورة الإنتاجية عادت للعمل بشكل أفضل، ما سيساهم في توازن السوق ووفرة المنتج في جميع المحافظات.

زيادة الطلب في رمضان

وأشار الزيني إلى أن شهر رمضان يشهد زيادة في استهلاك الدواجن بنسبة تتراوح بين 30% و35%، وهو ما يتطلب استعداداً خاصاً من المنتجين والجهات الرقابية لضمان عدم حدوث أي قفزات غير مبررة في الأسعار.