أخبار العالم

الجيش الروسي يحرر بلدة براتسكوي في مقاطعة دنيبروبتروفسك

الجيش الروسي يحرر بلدة براتسكوي في مقاطعة دنيبروبتروفسك
الجيش الروسي يحرر بلدة براتسكوي في مقاطعة دنيبروبتروفسك
أ ش أ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية حررت بلدة براتسكوي في مقاطعة دنيبروبتروفسك.


وقالت الدفاع الروسية في بيان نقلته وكالة أنباء سبوتنك الروسية إن خسائر القوات الأوكرانية بلغت نحو 1180 جنديا خلال الساعات الـ24 الماضية على جميع محاور القتال في منطقة العملية العسكرية.


وتابع بيان الدفاع الروسية: "واصلت وحدات قوات مجموعة "الشرق" الروسية، التقدم في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعة زابوروجيه، وبلغت خسائر العدو نحو 220عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية".


وأشارت الدفاع الروسية إلى أن "وحدات قوات مجموعة "الشمال" الروسية، حسنت وضعها التكتيكي، واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق في مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 120 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدمير مستودع للعتاد".


وأوضح البيان: "اتخذت وحدات قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، خطوطا ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 200 عسكري، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير 6 مستودعات ذخيرة وعتاد".


وجاء في البيان: "سيطرت وحدات قوات مجموعة "الغرب" الروسية، على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعة خاركوف وجمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 180 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير 3 مستودعات للذخيرة".
وأوضح البيان أن "وحدات مجموعة "المركز" حسنت موقعها على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة دنيبروبتروفسك، وبلغت خسائر العدو نحو 410 عسكريين، ومركبات قتالية، وعددا من المدافع الميدانية".


وأضاف: "استهدف الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية، المؤسسات الصناعية العسكرية الأوكرانية، ومصانع الإنتاج ومستودعات تخزين الطائرات المسيرة، وكذلك نقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 152منطقة".
وبحسب البيان، فإن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت 142 طائرة مسيرة أوكرانية".
 

