وزير العمل يستقبل وفد نقابة البترول التركية لتعزيز التعاون والتواصل النقابي

استقبل وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس، بمقر وزارة العمل، وفدًا من نقابة العاملين بالبترول بتركيا، برئاسة سليمان اكيوز، وذلك بحضور وفد من النقابة العامة للعاملين بالبترول بمصر برئاسة عباس صابر، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والتواصل النقابي بين الجانبين.

ويأتي هذا اللقاء في سياق حرص وزارة العمل على دعم قنوات الحوار والتعاون مع التنظيمات النقابية العربية والدولية، وتبادل الخبرات في مجالات العمل، وتنمية مهارات العاملين، وتعزيز آليات حماية حقوقهم، بما يسهم في تحقيق بيئة عمل لائقة ومستقرة.

وخلال اللقاء، أكد جبران على متانة العلاقات التي تجمع بين الجانبين، مشددًا على أهمية دور النقابات في دعم الاستقرار المجتمعي والاقتصادي، وتعزيز ثقافة العمل المشترك، ومواكبة المتغيرات التي يشهدها سوق العمل على المستويين الإقليمي والدولي...من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد عن تقديرهم لحفاوة الاستقبال، مشيدين بدور وزارة العمل في دعم قضايا العمال، والتشريعات الخاصة بملفات العمال خاصة قانوني العمل الجديد والنقابات ،ومؤكدين على تطلعهم إلى توسيع مجالات التعاون والتنسيق المشترك خلال المرحلة المقبلة، بما يخدم مصالح العمال ويعزز تبادل التجارب الناجحة بين النقابات. وأكد الطرفان في ختام اللقاء على استمرار التواصل، وفتح آفاق جديدة للتعاون النقابي، بما يعكس عمق العلاقات ويحقق المصالح المشتركة.