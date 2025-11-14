رئيس الأوروبي للدراسات: الكرملين يتوقع تفاوض أوكرانيا بعد التفوق الروسي

قال جاسم محمد، رئيس المركز الأوروبي للدراسات، إنّ قناعة الكرملين بأنّ أوكرانيا ستضطر عاجلًا أم آجلًا للذهاب إلى خيار التفاوض، تستند إلى ما حققته القوات الروسية من إنجازات ميدانية في إقليم دونيتسك، خاصة في منطقة بوكروفسك، حيث تمكنت من السيطرة على نحو 80% من الإقليم، وهو ما يمنح موسكو فرصة للتغلغل أكثر في عمق الأراضي الأوكرانية.

وأضاف في تصريحات، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ هذه التطورات الميدانية جعلت الخطاب الروسي أكثر حدة وثقة، إذ ترى موسكو أن ما تحققه على الأرض يمثل ورقة ضغط قوية في أي مفاوضات مقبلة مع أوكرانيا أو القوى الغربية، مشيرًا، إلى أن الميدان العسكري هو الذي يصيغ اليوم المواقف السياسية للكرملين.

وتابع، أنّ روسيا تتبع سياسة تهدف إلى إنهاك القوات الأوكرانية عبر الحصار وعزل المدن أكثر من السعي إلى التقدم السريع، بينما لم تحقق القوات الأوكرانية أي إنجاز يُذكر رغم الدعم الكبير الذي تتلقاه من حلف الناتو والولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، وهو ما يعكس عجز أوروبا عن تحقيق أي اختراق حقيقي في مسار الحرب.