الدفاع الروسية: مقتـ.ل 1559جنديا أوكرانيا وتدمير 157مسيرة خلال يوم واحد

أكدت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها نجحت في تحرير قريتي سينيلنيكوفو في مقاطعة خاركوف ودانيلوفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك ، مشيرة إلى أن أسطول البحر الأسود دمر 4 زوارق مسيرة تابعة أوكرانية خلال اليوم الماضي.



وقالت الدفاع الروسية في بيان لها : تنفذ القوات المسلحة الروسية هجوما مكثفا على كراسنوارميسك (بوكروفسك) في جمهورية دونيتسك ، كما خسرت القوات الأوكرانية أكثر من 229 جنديا على محور كراسنوارميسك (بوكروفسك) في جمهورية دونيتسك خلال اليوم الأخير.



وأضافت الوزارة الروسية: تواصل القوات الروسية القضاء على القوات الأوكرانية المحاصرة قرب كوبيانسك في مقاطعة خاركوف وتم إحباط ثلاث محاولات لفك الحصار عنهم



وتابعت وزارة الدفاع الروسية: بلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 1330 جنديا خلال اليوم الأخير



وختمت الدفاع الروسية بيانها : أسقطت منظومات الدفاع الجوي الروسية صاروخا موجها من طراز "نبتون" و157 مسيرة أوكرانية خلال يوم واحد.