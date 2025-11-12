أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم /الأربعاء/، السيطرة على بلدة سوخوي يار، في جمهورية دونيتسك الشعبية .

وقالت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الانباء الروسية "سبوتنك" -: "عززت وحدات مجموعة قوات المركز مواقعها التكتيكية، وأوقعت خسائر بشرية في صفوف للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من بلدات بيليتسكوي، وشيفتشينكو، وفولنوي، وتوريتسكوي، وروزي لوكسمبورغ، ودوبروبيليا، ورودينسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، واكتمل تطهير بلدة سوخوي يار في جمهورية دونيتسك الشعبية من المسلحين الأوكرانيين".

وصُدّت تسع هجمات شنها اللواء الآلي 32 وفوج الهجوم 425 "سكالا" التابعان للقوات المسلحة الأوكرانية من منطقة قرية غريشينو في جمهورية دونيتسك الشعبية، بما في ذلك مركبات مدرعة، بهدف تخليص مجموعة القوات المسلحة الأوكرانية المحاصرة، وتم تدمير 17 وحدة من المعدات العسكرية وما يصل إلى 40 جنديًا.

وفي ديميتروف في جمهورية دونيتسك الشعبية، تواصل وحدات من اللواء الخامس للبنادق الآلية التابع للجيش 51، هجومها في مقاطعة فوستوتشني، وفي الجزء الجنوبي منها، وباتجاه مقاطعة زابادني.

وبلغت خسائر قوات كييف أكثر من 250 جنديا على محور، كراسنوأرميسك خلال الـ 24 ساعة الماضية، على يد قوات "المركز".



خلال الـ 24 ساعة الماضية، بلغت خسائر قوات كييف أكثر من 250 جنديا، و22 قطعة سلاح ومعدات عسكرية، بما في ذلك 12 مركبة قتالية مدرعة وثلاث سيارات في اتجاه كراسنوأرميسك، وفي المجمل، بلغت خسائر العدو في منطقة نفوذ قوات "المركز" 450 جنديًا، ومركبة قتالية للمشاة، وأربع ناقلات جند مدرعة غربية الصنع، وتسع مركبات قتالية مدرعة، وثماني شاحنات بيك أب، ومحطة حرب إلكترونية.