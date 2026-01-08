الحكومة تتعامل مع 13 ألف شكوى في مجال الأمن.. و29 ألف بشأن الإسكان

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء والجهات التابعة لها خلال شهر ديسمبر من خلال تقرير أعده الدكتور طارق الرفاعي مدير المنظومة.

وأشار "الرفاعي" إلى أن جهود المنظومة تبرز في التنسيق المستمر مع الجهات المختصة لتلقي ورصد الشكاوى والطلبات، والتعامل معها بكفاءة وفاعلية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار وترسيخ الأمن المجتمعي، وتعزيز ثقة المواطنين وتشجيعهم على المشاركة الإيجابية في حماية المجتمع والحفاظ على النظام العام. وخلال ديسمبر، تلقت وتعاملت وزارة الداخلية مع 13.3 ألف شكوى وطلب من خلال المنظومة. وحول قطاع العدالة، تعاملت وزارة العدل مع 531 شكوى وطلبا، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحسم الشكاوى والتصدي لأسبابها.

واستعرض مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين، في تقريره، جهود المنظومة في قطاع الإسكان والمرافق، حيث أوضح أنه في سياق الجهود المبذولة لاستدامة الخدمات الأساسية المرتبطة بقطاعي الإسكان والمرافق، والارتقاء بمستواهما؛ أولت المنظومة اهتماما بالغا بتلقي ورصد شكاوى وبلاغات وطلبات المواطنين بشأنهما، حيث تلقت المنظومة خلال الشهر 29.1 ألف شكوى وطلب واستفسار متعلق بمختلف خدمات وأنشطة قطاعي الإسكان والمرافق. وتعاملت منظومة الشكاوى مع 21.1 ألف شكوى وطلب وبلاغ مرتبط بقطاع الإسكان، وأولت وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمحافظات المعنية اهتمامًا ملموسًا بفحصها ودراستها والتعامل معها. وفيما يتعلق بقطاع المرافق، تم التعامل مع 7968 شكوى وطلبا وبلاغا؛ حيث قامت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها والمحافظات المعنية باتخاذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع الشكاوى الواردة.

وبالنسبة لجهود حسم شكاوى عدد من القطاعات الأخرى، تلقت وتعاملت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مع عدد 4550 شكوى وطلبا خلال الشهر عبر المنظومة؛ في ضوء أهمية قطاع الكهرباء والطاقة، وأثره على مختلف الخدمات الحيوية.

وأكد "الرفاعي" أن فرق العمل بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركات التابعة لها كثفت جهودها من خلال الانتقال العاجل إلى مواقع الشكاوى فور تلقيها، واتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة، بما يضمن استدامة الخدمة والحد من الأعطال، إسهاما في تعزيز ثقة المواطنين في كفاءة المرافق الحيوية. وأسفرت جهود الوزارة عن تحقيق استجابات فعّالة تتعلق باستقرار التيار الكهربائي، أو مشكلات تخص العدادات، أو فواتير الكهرباء، وغيرها. كما قامت المحافظات وأجهزة المدن المعنية بالتعامل مع 1694 شكوى وطلبا، وتم حسم والرد على عدد 1357 شكوى بقطاع الكهرباء.