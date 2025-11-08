قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

الدفاع الروسية تعلن تدمير 79 مسيرة أوكرانية خلال الليل

طائرة مسيرة
طائرة مسيرة
محمود نوفل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 79 مسيرة أوكرانية خلال الليل في أجواء المناطق الروسية.

وفي وقت سابق ؛ أعلنت وزارة الدفاع الروسية صد 11 هجومًا للقوات الأوكرانية من اتجاه بلدة غريشينو في محيط كراسنوارمييك بهدف فك التطويق عن وحداتها المحاصرة.

وقالت الوزارة الروسية في بيان لها: “نفذت القوات الأوكرانية 45 محاولة لفك التطويق عن التجمع المحاصر في كراسنوارمييسك و32 محاولة لكسر الحصار”.

وأضافت: “قوات أسطول البحر الأسود دمرت 7 زوارق مسيرة تابعة للقوات الأوكرانية في شمال غرب البحر الأسود”.

وتابعت: ردًا على هجمات كييف الإرهابية نفذت قواتنا 7 ضربات جماعية على مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني ومنشآت الطاقة.

وزادت: “قواتنا تواصل تدمير تجمعات القوات الأوكرانية المحاصرة في كوبيانسك”.

وختمت الدفاع الروسية: “قواتنا تواصل تدمير وحدات القوات الأوكرانية المحاصرة في كراسنوارمييسك وتطهير بلدتي غناتوفكا وروغ”.

أوكرانيا روسيا وزارة الدفاع الروسية طائرة مسيرة أسطول البحر الأسود

