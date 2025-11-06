قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأمين العام للناتو : يجب التصدي لروسيا من أجل الحفاظ على مستقبل أوروبا
هل يجوز أداء النوافل في أوقات الكراهة؟.. أمينة الفتوى تجيب
السوبر المصري...موعد مباراة الزمالك وبيراميدز والقنوات الناقلة
ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار "تينو" في الفلبين إلى 140 قتيلا و126 مفقودا
قوات الاحتلال تنفذ عمليات نسف شرقي مدينة خان يونس
ترامب عن فوز ممداني برئاسة بلدية نيويورك: عليه أن يحترم واشنطن وإلا فلن تكون لديه فرصة للنجاح
في حالة انهيار.. هدير عبد الرازق داخل "سجن النسا" عقابا على خدش الحياء
اليوم.. أول لقاء تشاوري لأولياء الأمور بالمدارس لمناقشة مشاكل الطلاب في الدراسة
أبرز مباريات اليوم الخميس 6-11-2015 والقنوات الناقلة
روسيا تعلن إسقاط 75 طائرة مسيرة أوكرانية خلال ساعات الليل
إنفجارات قوية تهز أرجاء مقاطعة خيرسون باوكرانيا
السوبر المصري.. التشكيل المتوقع للزمالك أمام بيراميدز
أخبار العالم

روسيا تعلن إسقاط 75 طائرة مسيرة أوكرانية خلال ساعات الليل

مسيرة أوكرانية - ارشيفي
مسيرة أوكرانية - ارشيفي
محمود نوفل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 75 طائرة مسيرة أوكرانية ليلا فوق المناطق الروسية.

وفي وقت سابق ،  أعلنت وزارة الدفاع الروسية إجراء عملية تمشيط للمسلحين الأوكرانيين في بلدتي غناتوفكا وروغ في جمهورية دونيتسك الشعبية وتم تحرير 24 مبنى.

وقالت الدفاع الروسية، في بيان لها: “تضررت منشآت البنية التحتية للطاقة والنقل التي تدعم القوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى مصنع لتجميع الطائرات المسيرة”.

وأضافت الدفاع الروسية: "وحدات مجموعة قوات "الشمال" ألحقت هزائم بالقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة سومي، وكبدتها خسائر تصل إلى 285 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية".

وتابعت: “القوات المسلحة الروسية صدت 12 هجوما مضادا خلال الـ24 ساعة الماضية في الاتجاهين الشمالي والشمالي الغربي من كراسنوأرميسك”.

وزادت: "وحدات مجموعة قوات "الجنوب" سيطرت على مواقع وخطوط أكثر استراتيجية، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر تصل إلى 160 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأردفت الدفاع الروسية: “منظومات الدفاع الجوي أسقطت قنبلة جوية موجهة و4 صواريخ من طراز هيمارس و123 طائرة مسيرة”.

وأكملت: “تحييد ما يصل إلى 50 عسكريا أوكرانيا و26 وحدة من الأسلحة والمعدات العسكرية خلال الـ24 ساعة الماضية بالقرب من كوبيانسك”.

وإستطردت الدفاع الروسية: وحدات مجموعة قوات "الشرق" تقدمت إلى عمق دفاعات العدو، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 250 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية".

وقالت أيضا: "تواصل وحدات الجيش السادس بالقرب من كوبيانسك تدمير قوة العدو المحاصرة ووحدات مجموعة قوات "دنيبر" كبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 65 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية".

وألمحت كذلك إلى أن القوات المسلحة الروسية حررت 19 مبنى في الأجزاء الشمالية والشرقية والجنوبية الشرقية من دميتروف بجمهورية دونيتسك الشعبية وتتقدم نحو المناطق الغربية،  مشيرة إلى أن وحدات مجموعة قوات "المركز" حسنت من مواقعها على الجبهة الأمامية، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 470 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وختمت الدفاع الروسية: "وحدات مجموعة قوات "الغرب" كبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 230 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية".

