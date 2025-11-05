وزير الدفاع الروسي: من الضروري البدء فورا في الاستعداد للتجارب النووية

أكد وزير دفاع روسيا أندريه بيلاوسوف، أنه من الضروري البدء فورا في الاستعداد لـلتجارب النووية، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن تطوير الطوربيد "بوسيدون" والصاروخ المجنح "بوريفيستنيك" أمر "بالغ الأهمية" لأمن بلاده و"للتكافؤ الاستراتيجي" لعقود قادمة.



جاء ذلك خلال حفل توزيع جوائز مطوري "بوريفيستنيك" و"بوسيدون"، حيث هنأ الرئيس الروسي "الفرق العلمية والإنتاجية والعمالية التي شاركت في ابتكار هذا السلاح (القوي والفعال والفريد من نوعه)".



وقال الرئيس الروسي إن تطوير "بوسيدون" و"بوريفيستنيك" ذو "أهمية تاريخية لشعبنا؛ فهي تضمن الأمن والتكافؤ الاستراتيجي لعقود قادمة، بل للقرن الحادي والعشرين بأكمله"، مؤكدا أن روسيا لا تشكل تهديدا لأحد.